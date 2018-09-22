高雄》陳其邁哪點贏韓國瑜？ 網友：爸爸就大勝了！

民進黨高雄市長參選人陳其邁表示，面對防災要有居安思危、有備無患的準備，他提出將高雄市打造成智慧防災城市。對此，網友認為贏了韓國瑜。（陳其邁競選辦公室提供）

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中時電子報
/整理報導

年底選戰倒數兩個月，外界最後關注的高雄市長選情已呈現五五波緊繃態勢。目前許多民調顯示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜僅落後民進黨高雄市長候選人陳其邁都在個位數之內，翻盤的機率大增。不過就有網友表示，民調到現在 韓國瑜沒一次贏的，可是韓很努力帶動選情，相比之下，陳其邁到底有哪點贏韓國瑜？許多網友回應光爸爸就大勝了！

網友於批踢踢發文表示，民調到現在 韓沒一次贏的（成大那個排除的話），但看他論述的影片，愛情產業、太平島開發、老青共居，雖然太平島那個聽起來很荒謬，但至少他認真想著要替高雄還錢，觀眾臨時的現場提問他也答的有聲有色的。陳其邁哪點贏韓國瑜？

網友紛紛回應，「台灣價值跟老爸」、「陳其邁他爸誰你知道嗎」、「西瓜價值」、「老爸貪汙的錢贏了」、「好其邁，不選嗎」，還有網友打趣表示「陳頭髮多過韓」、「其x，他的頭髮是真的嗎」？

更有網友認真列出陳其邁贏韓國瑜的地方:

1.血統純正，即便父親有貪污前科，但能出淤泥而不染 堅守台灣價值。

2.長像斯文。

3.學歷高（相較於韓）。

4.姓名豪氣，很難想像一個人能從小被其邁到大，仍能堅持這麼其邁的名字，必非常人。

5.在競爭激烈DPP民主的初選中仍能勝出，大贏KMT的專制徵招。

6.曾任高雄市代理市長，對市政已有經驗，必能駕輕就熟。

7.著眼於高雄人口流失，提出偉大的AI城市藍圖，能完全解決人口外移問題。

8.熱心體育，勇於承擔，催生高雄的中職第五隊（LANEW和義大離開高雄都是因為其邁不是市長）。

以上八點，僅供參考。選擇其邁，高雄一定很其邁！

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址(1)

文章來源：PTT論壇網址(2)

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