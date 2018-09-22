管媽女婿林子揚真的領低薪!駐日諮議劉家愷月薪22萬

2018年09月22日 08:57 中時電子報 邱文秀

此外，劉家愷的駐日諮議是接任另一位謝系子弟兵傅星福的缺，傅星福赴日21個月加上年終領走快500萬，他現為「促轉會」副研究員。(中視新聞)

駐日高薪"諮議" 謝長廷愛將月領22萬

駐泰代表童振源機要秘書林子揚被爆不需要通過外交特考，基本月薪高達13萬6。童振源在臉書痛斥，林子揚待遇是駐泰代表處台灣來的所有職員最低的薪水。如今傳出駐日諮議劉家愷月薪22萬，資深媒體人謝寒冰說難怪童振源會為愛徒抱不平，因為有一個待遇比他更優渥更高的人。

駐日諮議劉家愷被起底是謝長廷子弟兵，《中視》新聞報導，不用通過外交特考就可領三等秘書薪水，薪俸3204美元加上地域加給4000美元，月薪約22萬台幣。劉家愷年約30歲，資歷為謝長廷創辦的新文化基金會執行長，長公辦公室秘書，岳父為民進黨籍週美里長黃俊壽。資深媒體人謝寒冰說難怪童振源會為愛徒抱不平，因為有一個待遇比他更優渥更高的人。

此外，劉家愷的駐日諮議是接任另一位謝系子弟兵傅星福的缺，傅星福赴日21個月加上年終領走快500萬，他現為「促轉會」副研究員。根據Google大神，傅星福畢業於國北教大台文所，在小英想想論談作者簡介中顯示「作者研究所讀台文所。對台灣歷史的一切都有興趣。」

國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書批評，前新文化基金會執行長劉家愷，現任駐日代表處諮議！而前駐日代表處代表室課長補佐傅星福，則調回接任新文化基金會執行長，「同時」任促轉會副研究員！

游淑慧問「公與私、政府部門和私人機構，可以這樣互相流用甚至同時兼任？匪夷所思！這些好缺、高缺難道都是謝長廷培訓子弟兵的職訓機構嗎？我認為錯的不是林某某、劉某某或傅某某；錯的是肆無忌憚、公器濫用的謝長廷！謝長廷，你真是夠了⋯」

(中時電子報)