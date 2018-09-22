飛越大西洋 挪威空軍接收3架新F-35戰機

挪威空軍今早於歐蘭基地迎接3架遠道而來的新F-35戰機。（圖/挪威國防部）

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中時電子報

據挪威Fosna-Folket新聞報導，北歐多國均有向美國購買新一代的F-35戰機（F-35 Lightning II），其中最活躍的、莫過於挪威皇家空軍（Royal Norwegian Air Force），當地時間今日上午、有3架F-35戰機從美國本土飛越大西洋，抵達挪威中部的歐蘭空軍基地（Ørland Air Station），在此之前、挪威已接收了6架新型F-35戰機。

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歐蘭基地指揮官、漢斯桑德尼斯上校（Hans Ole Sandnes）表示，「對我和基地人員而言，到2024年之前、每年都有一件比日常訓練和出勤更重要的大事，那就從美國接收新式戰機！」不過，與先前英國空軍（RAF）三架返國的F-35B戰機不同，協助挪威將戰機飛回國內的飛行員並不來自當地，反而是3名美國空軍飛官，從德州沃斯堡（Fort Worth）前往東北部緬因州（Maine）、再進行6.5小時「越洋」飛行，前後共花了11小時才抵達北歐。

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3 flunkende nye kampfly av typen F-35 tok av fra Maine i USA kl. 13.30 i dag og landet kl 19.14 på Ørland flystasjon. Luftforsvaret har nå ni kampfly på Ørland. Stasjonssjef oberst Hans-Ole Sandnes tok i mot de flunkende nye flyene i lett regnvær på Ørland flystasjon. Overflyvningen til Norge og Ørland gjennomføres av amerikanske piloter i regi av «Defence Contract Management Agency» (DCMA). De har en egen avtale med US Air Force (USAF) for frakting av fly. Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankommer Norge nå i september er de tre siste i 2018 og har benevnelsene AM 14, 15 og 16. 📸 Line Remme, Forsvaret

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挪威空軍3名前往美國受訓的F-35A戰機駕駛。（圖/挪威空軍）

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約30.6億台幣）上下。

挪威於2008年決定投入經費採購新機，替換現役舊型的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），最後洛馬（Lockheed Martin）擊敗瑞典紳寶（SAAB），搶下高達73.7億歐元（約2,590.8億台幣）、共52架新型F-35戰機的大訂單。不過，命運和英國不同，挪威媒體透露，這三架與之後的機型費用，都已調降至1億美元（約30.6億台幣）之下，目前的每架報價為9,500萬美元（約29.1億台幣），未來仍可能持續調降戰機售價。

(中時電子報)

文章來源：Milliard-leveranse til flystasjonen

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