人妻參加同學會 當年談心同學成了「稱職床伴」

2018年09月22日 09:14 中時電子報 張國欽

台北市一名結婚10年的30多歲謝姓人妻，2015年11月參加國中同學生日聚會，遇到當年無話不談的賴姓男同學，兩人經過近20年重逢，依然無話不說，還產生情愫，謝女不僅承諾要當個「稱職床伴」，每次激情過後還傳訊露骨談論心得「為什麼男生滾床單的時候，都要直接來啊...會痛」，賴男也會傳送曖昧簡訊。謝夫察覺後怒提告，賴男辯稱這些都是「玩笑話」，但法官不信，仍對賴男判刑5月定讞。

謝女平時除了上班，下班還會上課進修，與賴男在重逢後1個月，開始故意蹺課與賴男一起去唱KTV，2人越走越近、越陷越深，2016年1至4月間曾多次蹺課到賴男家偷情，每次做完愛都會將心得傳給賴男。

2016年2月25日，謝女第一次與賴男激戰後，覺得不舒服去看醫生，在診所傳了訊息給賴男：「為什麼男生滾床單的時候，都要直接來啊？」，賴男回：「如果有不舒服的地方，我道歉」。

2016年10月10日，賴男做愛時沒戴保險套，謝女怕懷孕，事後傳訊息「你今天好像比較多？剛剛買完東西還跑出來一堆」、「呃...你有沒有想過如果意外有了，該怎麼辦？」，賴回：「處理掉啊，不然...」。

謝女愛上賴男後，回到家都偷偷摸摸用手機，謝夫察覺有異，去年3月找朋友幫忙跟蹤妻子上下班及上課，果然發現妻子都與賴男私自外出，因此向妻子攤牌，謝女也承認與賴男有姦情，怒告2人通姦，最後選擇原諒妻子，但仍堅持對賴男提告。

賴男被起訴後，辯稱沒有與謝女發生性關係，至於LINE的訊息網路上戲謔、開玩笑的話。但一審法官不採信賴男的辯解，日前判他應執行5月徒刑，全案定讞。

(中時電子報)