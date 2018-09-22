NBA》曾認定布萊恩無法執教 禪師：他太自傲

布萊恩一開始給菲爾傑克生的印象是太過自大與驕傲。(美聯社)

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中時電子報

就算「禪師」菲爾傑克生曾跟「小飛俠」布萊恩攜手奪下2冠，兩人也始終維持亦師亦友關係，在傑克生一開始教導布萊恩，也曾對布萊恩產生相當大的誤解，甚至認定布萊恩「無法執教」，原因是布萊恩看來太自大與驕傲。

菲爾傑克生最近談到一開始接觸布萊恩的印象，「布萊恩的自大與驕傲接近粗魯，我還記得他第1次打全明星賽，看到他在場上不斷挑釁卡爾馬龍的模樣，真心感覺他很不尊重比賽，但他總在追求挑戰，也總想要最難的挑戰。」

只是2003年發生在科羅拉多州鷹郡的飯店性侵案，徹底改變布萊恩的職業生涯，菲爾傑克生說：「成為球星，就被當作英雄吹捧，卻也有走下神壇的時候，像是喬丹就有賭博上的問題，布萊恩則是一次發生在鷹郡的脫序行為。」

「鷹郡事件之後，布萊恩整個人都變了，」菲爾傑克生說，「有次去波特蘭打客場，因為天氣很差，我們凌晨3點才到，可是上午9點就要開會，但布萊恩還是準時出現了，後來我還聽說，他一大早就去了教堂。」

「隨後布萊恩表現越來越好，也持續成長，有次我上午8點半開車抵達球館，卻發現布萊恩竟在自己車內睡覺，因為他上午6點半就來自主訓練了，他追求更強的行為令人感概，我從沒看過把自己操這麼兇的球員。」

所以菲爾傑克生總算充分理解自己帶到怎樣的球員，也跟布萊恩攜手創造當年的湖人王朝。

(中時電子報)

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