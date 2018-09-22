銀髮族阿嬤圓夢 創業賣鳳梨酥

2018年09月22日 09:42 中時 吳江泉

吳宜德透過參加勞動部南區銀髮中心的創業系列課程，創立烘焙品牌，一圓創業夢。（吳江泉攝）

銀髮族阿嬤吳宜德熱愛烘焙，今年參加勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心開設銀髮創業系列課程，在輔導員協助及業師指導下，將烘焙興趣轉變為職業，以雙胞胎孫子的名字為品牌名稱，並設計LOGO製成精美包裝盒及提袋，將單純分享朋友的鳳梨酥，搖身一變成為具有商業價值、包裝精美的商品，一圓創業夢。

中秋節快到了，吳宜德阿嬤將親手設計的土鳳梨酥中秋月餅禮盒，送到顧客手中時，不少人說「好可愛」，過去曾收到用塑膠袋裝鳳梨酥的親友們，更是直呼「包裝不一樣，質感大大提升囉」，這些反應都讓她害羞的露出靦腆笑容，內心充滿成就感。

「沒想到年過半百後，還能創業圓夢！」，58歲吳宜德發現自己對烘焙有濃厚興趣，是在14年前因公司關閉遭裁員，於待業期間透過看美食節目自學，從「摸到麵粉感到很開心」的那一刻起，一頭栽入烘焙的世界，常做到深夜樂此不疲，後來更參加職業訓練，取得烘焙丙級、中餐丙級證照。

今年5月她得知南區銀髮中心有針對銀髮人士舉辦一系列創業相關課程，深被吸引，進而報名參加。吳宜德坦言，離開職場太久，就算內心對創業充滿期待，還是會因體力及年紀等因素而產生疑慮。所幸，經中心輔導員一路以來的鼓勵及安排，陸續參加「變身大銀家－創業圓夢大進擊三部曲」等課程，讓她信心大增，一步一步朝夢想前進。

她說，在LOGO品牌設計課程中，經老師指導，她以雙胞胎孫子名字中的各一個字，命名為嘉誠阿嬤，LOGO設計方面，則是畫2個Q版鳳梨，依嘉誠諧音畫上+、*符號，讓她在發揮創意之餘，也讓愛孫心情溢於言表；中心面對面的專業諮詢，則助她了解投入餐飲市場前，取得食品安全檢驗的重要性，進而將自製鳳梨酥送驗，拿到通過SGS檢驗證明。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長程泰運表示，從吳宜德善用南區銀髮中心資源成功創業故事中，可鼓勵其他銀髮人士「職場圓夢永遠不嫌晚」。

為讓大家感受更多銀髮人士圓夢能量，南區銀髮中心將在10月27日上午9點半至12點半在高雄市文化中心舉辦成果展示嘉年華活動，以「銀力超人 無限可能」主題，關於活動詳情，歡迎撥打(07)2222778洽詢。

(中時 )