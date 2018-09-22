台南巿定古蹟總趕宮門神 陳壽彝之作回春

2018年09月22日 09:44 中時 曹婷婷

台南市定古蹟總趕宮舊有彩繪門神，為已故「人間國寶」台南彩繪大師陳壽彝1966年之作，是陳壽彝從事寺廟彩繪初啼試聲的第一組作品，由於這件門神彩繪已逾半世紀，廟方2016年慨捐台南市政府，文化資產管理處委託李志上修復師經過1年修復、調查研究，以「修舊如舊」原則，終於找回門神華麗風采。

陳壽彝生前繪畫能量豐沛，為台灣少數兼具傳統彩繪及創作能力的畫師，寺廟彩繪作品遍及全國。未來，這件作品將先保存典藏於文化局柳科共同庫房，並依《文化資產保存法》提報一般古物之審議。

總趕宮門神彩繪因過去長期經受日曬，已出現煙害、罩漆黃化、起甲、細裂紋、粉化及彩繪層缺失等劣化現象，經進行劣化狀況檢視、科學分析與清潔處理後，陳壽彝的墨線走勢及線條美感仍清晰可見，因此，修復師特別以修護用的不沾黏聚脂片進行一比一的線稿描繪，日後能供市府作教育及文創推廣之用。

調查研究期間，研究單位獲原廟方耆老口述陳壽彝所繪的總趕宮門神彩繪下層為陳玉峰所繪之門神。經修護團隊以X光攝影檢視圖案輪廓與彩繪層取樣分析，比對結果雖尚難斷定為陳玉峰彩繪門神，但門神彩繪圖案推測為日治時期或更早前的傳統門神圖案，也為總趕宮門神彩繪增添歷史價值。

負責此次門神修護的修復師李志上投入臺灣木構彩繪修護12年，修護足跡遍歷新竹縣定古蹟北埔姜氏家廟、國定古蹟新港水仙宮、鹿港龍山寺、台南開基天后宮、嘉義城隍廟等國內重要古蹟調查與修復工作。

文資處表示，透過科學方法雖能還原文物原本的真實面貌，然既要去掉汙漬使畫作清晰，又要保有古色，就得透過專業者巧手細緻處理。門神是台灣寺廟彩繪靈魂，也是藝師表現技藝的焦點，本次修護成果除以影像記錄過程、推廣文物修復觀念外，也進行田野訪談與歷史調查研究，有助建構出台南珍貴文化資產重要脈絡。

(中時 )