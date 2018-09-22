花博后里園區吸引30國園藝好手展庭園及室內花卉之美

花博后里園區吸引30國園藝好手展庭園及室內花卉之美！（庭園模擬示意圖、陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中世界花卉博覽會今年11月3日，將在后里、豐原、外埔三大展區登場，后里園區將同步展出國際庭園及國際室內花卉競賽作品，吸引約30個國家的頂尖花卉及園藝團體參展，融合台灣地景及各國園藝文化特色，展現花藝設計技巧；讓遊客感受多國花卉之美，也行銷國內花卉產業。

農業局指出，台中花博由國際園藝生產者協會(AIPH)授權舉辦，除了在三大展區展出花卉內容，也將舉辦國際庭園及國際室內花卉競賽，聚集全球頂尖的花卉及園藝團體等30個國家、超過50個參展單位共襄盛舉。

后里森林園區栽植了台灣從低海拔到高海拔的各種在地植物，林木資源豐富、保留許多珍貴老樹；「國際庭園競賽」吸引多國園藝好手，利用園區地景進行佈展，讓遊客除體驗本地植物的多樣性景觀，也可欣賞多元的園藝風情。展期將自今年11月3日起至明年4月24日止。

「國際室內花卉競賽」則將於后里馬場園區的花舞館內舉辦共計36個展位，除來自各國頂尖花藝設計師及團體，不乏國內出類拔萃的花藝團體參賽，各國好手同場競技，在30平方公尺的空間裡，運用各國的特色花卉及花藝設計技巧點亮展館。展期自今年11月3日起至18日止。

農業局強調，本次國際競賽讓各參賽單位除展現花卉藝術及花卉園藝的實力外，並利用花卉呈現文化藝術特色及環境生態關懷，呈現台中花博GNP精神: Green(綠色)、Nature(自然)及People(人文)理念，共同保育自然生態，為地球永續發展盡一份心力。

(中時 )

台南巿定古蹟總趕宮門神 陳壽彝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。