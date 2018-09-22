花博后里園區吸引30國園藝好手展庭園及室內花卉之美

2018年09月22日 10:12 中時 陳世宗

台中世界花卉博覽會今年11月3日，將在后里、豐原、外埔三大展區登場，后里園區將同步展出國際庭園及國際室內花卉競賽作品，吸引約30個國家的頂尖花卉及園藝團體參展，融合台灣地景及各國園藝文化特色，展現花藝設計技巧；讓遊客感受多國花卉之美，也行銷國內花卉產業。

農業局指出，台中花博由國際園藝生產者協會(AIPH)授權舉辦，除了在三大展區展出花卉內容，也將舉辦國際庭園及國際室內花卉競賽，聚集全球頂尖的花卉及園藝團體等30個國家、超過50個參展單位共襄盛舉。

后里森林園區栽植了台灣從低海拔到高海拔的各種在地植物，林木資源豐富、保留許多珍貴老樹；「國際庭園競賽」吸引多國園藝好手，利用園區地景進行佈展，讓遊客除體驗本地植物的多樣性景觀，也可欣賞多元的園藝風情。展期將自今年11月3日起至明年4月24日止。

「國際室內花卉競賽」則將於后里馬場園區的花舞館內舉辦共計36個展位，除來自各國頂尖花藝設計師及團體，不乏國內出類拔萃的花藝團體參賽，各國好手同場競技，在30平方公尺的空間裡，運用各國的特色花卉及花藝設計技巧點亮展館。展期自今年11月3日起至18日止。

農業局強調，本次國際競賽讓各參賽單位除展現花卉藝術及花卉園藝的實力外，並利用花卉呈現文化藝術特色及環境生態關懷，呈現台中花博GNP精神: Green(綠色)、Nature(自然)及People(人文)理念，共同保育自然生態，為地球永續發展盡一份心力。

(中時 )