同病相憐？ 川普替準大法官護航 反擊「爆料女子」

2018年09月22日 10:21 中時電子報 李靖棠

據英國廣播新聞（BBC）報導，遭大學心理學女教授福特（Christine Blasey Ford）踢爆、捲入性侵風暴的聯邦大法官（U.S. Supreme Court）提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh），其任命資格也面臨極大考驗，但對於從頭就力挺他的總統川普（Donald Trump）而言，始終不認為卡瓦諾有過錯和污點，相反地、同樣受困於「爆料」的川普，還幫腔一同攻擊爆料者，認為事情根本「沒她說的那麼嚴重」，也讓這場風暴恐有持續擴大的跡象。

"It Struck Me As True" - Christine Blasey Ford Friend | All In | MSNBC

目前任教於加州太平洋心理學研究所（PGSP）的福特，在卡瓦諾被確定提名後，走向公眾揭露她在1982年、年僅15歲時，遭到卡瓦諾性侵未遂的惡夢，還好是有另一名男孩發現並在第一時間阻止，卡瓦諾才未能得手。此事揭露後，立刻引發美國社會輿論一陣嘩然，並點燃了正反兩方激烈的攻防戰，卡瓦諾和眾多保守共和黨人表示，此為政治陰謀、不應採信爆料者說詞；但反對者卻要求撤銷卡瓦諾的提名資格，並讓聯邦調查局（FBI）介入徹查。

資深法官卡瓦諾（圖左中）、妻子艾希莉（圖左）與兩名女兒，於白宮獲得川普（圖右）提名為大法官接任人選。（圖/白宮官網）

現年53歲、來自華盛頓特區（Washington, D.C.）的卡瓦諾，出生於一個律師與高中教師的家庭，畢業於名校耶魯大學（Yale University），先後取得歷史學學士和法學博士（Juris Doctor）學位。在進入公部門前，他也曾在多家律師事務所與顧問公司任職。

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月21日

小布希（George W. Bush）於2001年入主白宮（White House）後，他成為顧問岡薩雷斯（Alberto Gonzales）的助理；2年後轉為直接聽命於總統和秘書長的助理職務。卡瓦諾於2003年被提名為華府聯邦巡迴上訴法院（D.C. Circuit）法官，但其任命案受困於兩黨國會鬥爭，足足拖延了3年時間，直到2006年、才勉強獲得參議院54票贊成通過任命，擔任該院法官至今。

Judge Brett Kavanaugh is a fine man, with an impeccable reputation, who is under assault by radical left wing politicians who don’t want to know the answers, they just want to destroy and delay. Facts don’t matter. I go through this with them every single day in D.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月21日

但無論川普或共和黨參院黨團是否要力保卡瓦諾，身為資深法官的他、傳出性侵醜聞和處理態度，都讓其任教的哈佛法學院（Harvard Law School）學生感到反感，數名該院學生聯名發表聲明，期望校方能從嚴審理。他們認為，「一個曾在1982年涉嫌性侵年輕女性的人，是否還有資格站在校園教導女學生？」也讓這場風暴，從國會、白宮、法院之後，開始延燒至校園之內。

(中時電子報)