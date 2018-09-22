同病相憐？ 川普替準大法官護航 反擊「爆料女子」

陷入性侵醜聞風暴、美國最高法院大法官提名人卡瓦諾。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國廣播新聞（BBC）報導，遭大學心理學女教授福特（Christine Blasey Ford）踢爆、捲入性侵風暴的聯邦大法官（U.S. Supreme Court）提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh），其任命資格也面臨極大考驗，但對於從頭就力挺他的總統川普（Donald Trump）而言，始終不認為卡瓦諾有過錯和污點，相反地、同樣受困於「爆料」的川普，還幫腔一同攻擊爆料者，認為事情根本「沒她說的那麼嚴重」，也讓這場風暴恐有持續擴大的跡象。

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目前任教於加州太平洋心理學研究所（PGSP）的福特，在卡瓦諾被確定提名後，走向公眾揭露她在1982年、年僅15歲時，遭到卡瓦諾性侵未遂的惡夢，還好是有另一名男孩發現並在第一時間阻止，卡瓦諾才未能得手。此事揭露後，立刻引發美國社會輿論一陣嘩然，並點燃了正反兩方激烈的攻防戰，卡瓦諾和眾多保守共和黨人表示，此為政治陰謀、不應採信爆料者說詞；但反對者卻要求撤銷卡瓦諾的提名資格，並讓聯邦調查局（FBI）介入徹查。

資深法官卡瓦諾（圖左中）、妻子艾希莉（圖左）與兩名女兒，於白宮獲得川普（圖右）提名為大法官接任人選。（圖/白宮官網）

現年53歲、來自華盛頓特區（Washington, D.C.）的卡瓦諾，出生於一個律師與高中教師的家庭，畢業於名校耶魯大學（Yale University），先後取得歷史學學士和法學博士（Juris Doctor）學位。在進入公部門前，他也曾在多家律師事務所與顧問公司任職。

小布希（George W. Bush）於2001年入主白宮（White House）後，他成為顧問岡薩雷斯（Alberto Gonzales）的助理；2年後轉為直接聽命於總統和秘書長的助理職務。卡瓦諾於2003年被提名為華府聯邦巡迴上訴法院（D.C. Circuit）法官，但其任命案受困於兩黨國會鬥爭，足足拖延了3年時間，直到2006年、才勉強獲得參議院54票贊成通過任命，擔任該院法官至今。

但無論川普或共和黨參院黨團是否要力保卡瓦諾，身為資深法官的他、傳出性侵醜聞和處理態度，都讓其任教的哈佛法學院（Harvard Law School）學生感到反感，數名該院學生聯名發表聲明，期望校方能從嚴審理。他們認為，「一個曾在1982年涉嫌性侵年輕女性的人，是否還有資格站在校園教導女學生？」也讓這場風暴，從國會、白宮、法院之後，開始延燒至校園之內。

(中時電子報)

文章來源：Brett Kavanaugh nomination: Trump challenges accuser

文章來源：Harvard students demand university rethink Brett Kavanaugh’s teaching role

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