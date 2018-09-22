MLB》爽慶封王的隔天 林子偉大聯盟首轟出爐

林子偉22日擊出大聯盟首轟。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

紅襪隊21日擊敗洋基後，在世仇的主場歡喜登上美聯東區的龍頭寶座，該役賽後林子偉與隊友一同在休息室開心慶祝封王，22日他先發擔任第一棒中外野手，不但在平手時擊出致勝安打，還在9局上揮出大聯盟首轟，助隊以7比5擊敗印地安人。

林子偉跑回致勝分 紅襪世仇主場慶封王
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林子偉首打席擊出飛球出局，3局上紅襪靠著崔維斯（Sam Travis）的陽春炮（本季首轟）先馳得點，林子偉1出局後站上打擊區，在1好球3壞球的球數擊出飛球出局，紅襪1比0領先。

印地安人沒有落後太久，4局下藉由唐納森(Josh Donaldson)的陽春炮（本季第7轟）以及高姆斯（Yan Gomes）的2分炮（本季第15轟）以3比1超前比數，又再5局下進帳1分，比數形成4比1。

林子偉在6局上率先上場打擊，擊出游擊方向滾地球出局，2出局後隊友狄弗斯(Rafael Devers)揮出陽春炮（本季第18轟），紅襪將落後縮小為2比4。

7局上崔維斯先揮出帶2分打點的安打助紅襪以4比4追平比數，林子偉在三壘有隊友時擊出投手正面滾地球形成安打，為球隊打回超前分，且隨後也在隊友的安打護送下跑回分數，紅襪以6比4超前比數。

9局上林子偉在1出局後面對印地安人投手奧特羅（Dan Otero），他在1好1壞的球數時擊出右中外野的陽春炮，大聯盟首轟出爐，終場紅襪就以7比5獲勝。林子偉此役5打數2安打包含1發全壘打、貢獻2打點，打擊率上升至2成22。

(中時電子報)

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