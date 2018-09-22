丹麥研究：心理健康納健檢 有助發現精神問題者

2018年09月22日 10:55 中時 林周義

國人進行健康檢查時，一般只進行身體狀況的檢測，即便是同時進行心理健康篩檢的65歲以上長者，也僅有「有沒有失眠」及「心情好不好」兩個題目。董氏基金會表示，根據丹麥今年發表於《預防醫學報告期刊》的研究，若將心理健康列入健檢項目，有助發現有精神問題卻未接受醫生或心理師協助的人。

該研究隨機抽取4871名30到49歲間，居住在蘭納斯市的公民，並邀請他們進行健康檢查。除常見的身高、體重、血壓測量，也填寫有關健康習慣，評估自我健康的問卷。研究發現，9%的人在心理上較容易受傷，當中超過一半的人有心理困擾但並未求助，但卻透過篩檢「揪」出來。

前高雄市立凱旋醫院院長、顧問醫師陳正宗表示，許多研究證實，民眾有憂鬱症狀不一定會說出來，且不易被察覺。他也進一步表示，如今許多醫療院所也特別教育家醫科醫師，若發現病人透露出心理困擾的症狀，就要追蹤是否有憂鬱事件發生，以給予適當的協助。

該研究也發現，這類精神健康狀況不佳者，以受教育時間短、低收入或獨居者居多。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，許多健康相關的研究都與這類民眾有關，不該將他們標籤化。她解釋，教育程度較低者可接觸的訊息較少，低收入者則忙於滿足生理需求而忽略心理層面。至於，獨居者或宅男宅女們，健康狀況較難被旁人發現，容易耽擱黃金診治時間。

為幫助更多人得到心理協助，葉雅馨建議在健檢中納入心理健康篩檢的項目。她表示，透過心理健檢的普及化，不僅達到去汙名化效果，也能讓民眾更直接地接受身心科醫師的幫助，避免「逛醫院」造成醫療資源的浪費。

(中時 )