陸外長王毅訪多明尼加 重批民進黨台獨

2018年09月22日 11:01 中時 林勁傑

大陸國務委員兼外交部長王毅當地時間21日在與多明尼加外長巴爾加斯共同會見記者，針對多明尼加等國同大陸建交是單方改變台海現狀，王毅稱，目前在台灣執政的是一個沒有放棄「台獨」的政治勢力。「恰恰是這個民進黨的所作所為」。多明尼加與破壞台海現狀的台灣當局斷絕關係、劃清界限，是在維護一個中國的國際共識，也為台海的和平發揮了積極作用。

王毅重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是一個基本事實，也是國際社會的重要共識。多明尼加等國同大陸建交，順應了歷史潮流和國際大勢，同世界上絕大多數國家站到一起，無疑是一個正確選擇，也完全符合多明尼加國家和人民的根本和長遠利益。

王毅指出，關於所謂改變台海地區現狀，「我要明確的是，目前在台灣地區執政的是一個沒有放棄台獨主張的政治勢力。恰恰是這個民進黨的所作所為，正在破壞兩岸同屬一個國家、兩岸關係不是國與國關係的現狀，不僅阻礙了兩岸關係的和平發展，也侵蝕著地區的和平與穩定。」

王毅強調，多明尼加等國作為主權獨立國家，完全可以自主決定自己的外交政策，根據《聯合國憲章》，其他國家無權也不應干涉。多明尼加同大陸建立外交關係，不針對任何協力廠商，不影響各自的外交政策，也不會損害其他國家在這一地區的傳統影響和正當權益。

(中時 )