基隆》宋楚瑜站台 火力全開轟民進黨自稱東廠「太賤」

2018年09月22日 11:13 中時 李怡萱

親民黨推出涂慧玲競選基隆市中山區市議員，22日競選總部成立之日，找來親民黨主席宋楚瑜助選造勢，他頂著在高溫台上開講，火力全開砲轟藍綠亂象，直呼「民進黨應該好好練練歷史，竟然自稱東廠，東廠是太監！那就是太賤了！」

涂慧玲22日中午在中華路成立競選總部，親民黨戰將總動員，包括議員徐莉莉、楊秀玉、莊錦煌、親民黨基隆服務處長游正成及黨團總召李鴻鈞都到場站台。

宋楚瑜強調，基隆是台灣門戶，但是港灣現代化有待改進，都更進度緩慢， 聯外交通也沒有讓大家滿意，希望市議會能夠連線，共同改善環境。接著宋話鋒一轉，談及台灣中央執政滿意都低落，「現在與對岸的經濟落差，讓每個人都在嘆息！ 」

另外，針對促轉會前副主委張天欽自稱「東廠」的事件，宋楚瑜也痛批「民進黨應該好好練練歷史，竟然自稱東廠，東廠是太監！那就是太賤了！」雖然親民黨立法院只有3席，但持續的藍綠惡鬥已經讓台灣民主失色，應該盡快提出讓民眾賺錢、養家活口的政策。

最後，宋楚瑜提及議員參選人凃慧玲為人急公好義，總是笑口常開，不僅非常關心弱勢族群，也十分關注自閉症小朋友。期許她未來進入市議會，與中央連線，好好改善交通環境，讓基隆經濟活絡起來，讓大家做個驕傲的基隆人。

(中時 )