三國最綠的男人 絕色美妻讓呂布、曹操和關羽搶著要

三國時代的絕色美女杜氏，讓呂布、曹操、關羽等一代名將，皆拜倒在她石榴裙下。（示意圖，達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

「大江東去，浪淘盡，千古風流人物。

故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。

亂石崩雲，驚濤裂岸，捲起千堆雪。

江山如畫，一時多少豪傑。」

蘇軾的《念奴嬌》，說明瞭三國是一個多麼豪傑倍出、群雄爭鋒的時代。偏偏在這個英雄時代，有個上不了檯面的小將領，說起他的名字，沒幾人聽過，但他偏偏有個「絕色美妻」，讓呂布、曹操、關羽搶著要，這個「三國最綠的男人」，名字叫做秦宜祿。

秦宜祿本人是三國的無名小卒，可他的老婆杜氏，可是大大有名。根據《百度百科》，杜氏，杜夫人（曹操之妾），三國時魏人。有異色，原為呂布將秦宜祿之妻，生子秦朗。後為曹操納為妾，又生曹林、曹袞、金鄉公主。

話說這位杜夫人可不是「有異色」這麼簡單，她可是讓關羽死都不降曹操的關鍵因素之一。

話說曹操、劉備聯手圍攻呂布於下邳城時，關羽跑去跟曹操說：「我的妻子無法生育，城破之後，請讓我娶秦宜祿之妻。」曹操一口答應，卻在城破後，先一步去看這秦宜祿之妻到底有何「蹊蹺」，一看之下驚為天人，就自己收下當妾，讓關羽恨得牙癢癢，哪有可能降曹。

而秦宜祿的頂頭上司呂布，更是有名的色鬼，動不動就偷吃下屬的妻子，他和曹操曾有一段對話：

裴松之《三國志注》引《英雄記》日：「布謂太祖曰：『布待諸將厚也，諸將臨急皆叛布耳。』太祖日： 『卿背妻，愛諸將婦，何以為厚？』布默然。」（呂布對曹操說：「我對手下將領不薄，為什麼危難的時候都背叛我！」曹操說：「你背著自己的妻子，與手下眾將的妻子私通，憑什麼說自己厚待諸將呢？」呂布無言以對！）

從上述對話就可看出，呂布怎可能輕易放過杜氏呢。

(中時電子報)

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