台北》姚文智：若當選市長 不會讓五星旗在台北飄揚

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彰化縣碧雲禪寺被改建為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，遭彰化縣府斷水斷電，並擬於下週拆除。對此，民進黨台北市長參選人姚文智上午受訪時說，他要給彰化縣府掌聲，強調「如果北京、上海沒有辦法插中華民國國旗，秉持對等尊嚴原則，台北首都也不該有中國共產黨的旗幟」。姚也說，若當選台北市長，不會讓中共五星旗在台北飄揚。

姚文智上午前往楊偉中追思會，他表示，過去他常上談話性節目，多次遇到楊偉中，認為楊相當理性又有價值堅持，令人佩服，今天是來追思他年輕生命的殞落。

姚受訪時主動談及碧雲禪寺，他說，像這樣到處插滿中國大陸的國旗，作為中國共產黨基地，甚至破壞歷史建物，他要給執行拆除任務的彰化縣府掌聲。

姚文智說，中國大陸的旗幟必須在對等的尊嚴原則下，如果對岸不准許台灣的旗幟插在他們的土地上，台灣的土地就不該插中國大陸的國旗，「如果北京、上海沒有辦法插中華民國國旗，秉持對等尊嚴原則，台北首都也不該有中國共產黨的旗幟」。

姚文智說，統派團體拿著五星旗作為毆打別人工具，在歷史建物上任憑五星旗飄揚，這已不是言論自由問題，而涉及國家主權尊嚴對等，他在立法院有提案修改《中華民國國徽國旗法》，強調若當選台北市長，不會讓五星旗在台北飄揚。

(中時 )

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