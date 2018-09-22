清水「米韭藷藷」推廣行銷食農教育 吸引大小朋友同樂

2018年09月22日 12:19 中時 陳世宗

現場還帶領小朋友進行米香造型DIY，推廣親子共玩！（陳世宗翻攝）

「米韭藷藷」活動現場有農業成果展、農特產品展售及品嚐、捐發票做公益摸彩等精彩活動。（陳世宗翻攝）

台中市政府農業局輔導清水區農會22日於清水區農會大樓前廣場，舉辦「米韭藷藷」推廣行銷與食農教育活動。其中，「米」「韭」藷藷為開幕發表的2款米糧加工新品「清水米棒」與「韭愛藜」。

清水區農會總幹事顏秋月說，「清水米棒」選用清水在地糙米研磨製成米棒，並將清水在地具指標性的高美燈塔造型融入包裝；「韭愛藜」則選用當地特產韭菜結合紅藜研發蘇打餅，取其音「就愛你」，推出傳達愛意的小零嘴。

「米韭藷藷」活動現場有農業成果展、農特產品展售及品嚐、捐發票做公益摸彩等內精彩活動，並規畫「小小米香師傅體驗」，運用清水在地白米及糙米做為爆米香原料，帶領小朋友進行米香造型DIY，推廣親子共玩；還有「小小食農來闖關」活動，透過遊戲闖關，傳遞民眾關心食物來源、生產方式及農村生態環境理念，吸引大小朋友前往同樂。

農業局強調，清水區農作質優，其中水稻、韭黃、甘藷為主要農特產，尤其韭黃更是聞名全台，再透過農業專家改善生產技術，可提昇品質、建立品牌及知名度。這次活動也結合2018台中世界花卉博覽會Logo與吉祥物等元素，以達最好的宣傳效益。

(中時 )