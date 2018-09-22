台北》柯P跟徐欣瑩騎Ubike 「學姊」在旁搶人氣

台北市長柯文哲（左）到新竹縣替縣長參選人徐欣瑩（右）站台，人氣幕僚「學姊」 （中）鋒頭不輸老闆。（邱立雅攝）

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台北市長柯哲（左）騎上外縣市來的Ubike，吐舌表情逗趣，好似迫不及待騎腳踏車。（邱立雅攝）
台北市長柯文哲（前）拿出自己的悠遊卡假裝刷嗶嗶，準備要騎Ubike。（邱立雅攝）

台北市長柯文哲22日到新竹縣替縣長參選人徐欣瑩站台，上午先到竹北蓮華寺參拜預祝徐欣瑩當選之外，第二站來到頭前溪自行車道堤岸，承諾將台北市Ubike經驗傳承給徐欣瑩，中午則進行新竹美食邊當會，讓柯徐兩人吃美食、喝好茶、談政見。

徐欣瑩登記後首次成功邀請柯文哲前來站台，柯P現身也破除日前認同卡一事爭議，兩人首站來到竹北蓮華寺參拜，向現場熱情民眾推薦徐欣瑩，互相預祝高票當選。新竹在地人柯文哲笑說，受邀來站台也可順便回新竹。

兩人還特地到頭前溪自行車道堤岸共騎Ubike，因頭前溪畔綠地一直是民眾休閒運動的好選擇，徐欣瑩認為未有足夠配套及規畫，希望能將河岸休憩的整體環境好好整治，更宣示將引進Ubike。柯文哲看看周圍情況後表示，頭前溪畔綠地及自行車道大約花兩年時間即可改善，若徐欣瑩當選縣長，他將完整傳授Ubike成功經驗。

柯徐兩人隨後一起沿著頭前溪岸騎單車，享受頭前溪溪畔風光。結束單車行，徐欣瑩邀請柯文哲參加便當會，兩人對著滿桌美食猜猜樂，大啖新竹在地美食，討論如何在兩大黨夾殺之下如何突破重圍、如何搞定新竹縣難解的垃圾問題。

另外，柯陣營與徐陣營各有正妹幕僚「學姊」黃瀞瑩、「學妹」李玫，兩大正妹幕僚合體現身，也成了選戰另類「嬌點」，尤其柯P的「學姊」知名度高，不少民眾紛紛要求合影，人氣不輸柯文哲。

(中時 )

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