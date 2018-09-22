166乘客登上死亡班機不自知 窒息耳鼻噴血險成電影場景

實在太誇張！印度捷特航空(Jet Airways)一架波音737班機，20日從孟買(Mumbai)出發飛往齋浦爾(Jaipur)的班機，竟發生大規模乘客耳鼻流血，險些窒息而亡的恐怖意外，且事後進行調查，發現竟是機組人員的人為疏失所致，機組員沒有啟動艙內壓力裝置，差點釀成大規模悲劇。
根據BBC報導，這架編號9W 697的波音737起飛一段時間後，不少乘客就開始有相當奇怪且不舒服的感覺，耳朵彷彿被針穿刺。其中一名乘客奈爾(Satish Nair)說，當時他覺得非常奇怪，但看旁邊乘客都在睡覺，以為只是自己一時的不適應，就沒多想，拿起報紙閱讀。
但是不久後，奈爾開始覺得肩膀異常沉重，緊接著開始呼吸困難，出現窒息情形，此時鼻血更是留了下來，讓他驚覺大事不妙，覺得自己有生命危險，好險這時氧氣罩終於落下，奈爾使用後才保住一命。其他乘客也在這時紛紛被缺氧、耳朵與頭部異常疼痛而驚醒。
事後調查，166名乘客中幾乎都面臨險些窒息而死的情況，其中30人與奈爾一樣，耳朵與鼻子也都因壓力而出現流血情形。而造成事故的原因，印度民航局表示竟然是機組人員在飛機起飛後，忘記開啟調節機艙壓力裝置，而導致艙內壓力不平衡、缺氧，險些害死166名乘客，這名機組員隨後也被勒令停職，靜候調查結果出爐接受應有的懲罰。
(中時電子報)
@jetairways Flight 9W 697 made an emergency landing back in Mumbai. Airplane lost pressure immediately after taking off...scores of passengers including me bleeding from nose....no staff to help...no announcement on board to wear the oxygen mask.passengersafety completelyignored pic.twitter.com/vO9O95aMCP— Satish Nair (@satishnairk) 2018年9月20日