166乘客登上死亡班機不自知 窒息耳鼻噴血險成電影場景

166乘客登上死亡班機不自知 窒息耳鼻噴血險成電影場景 (事發的印度捷特航空波音737機型，圖非當事班機／AviationTribune)

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中時電子報
／綜合報導
奈爾表示當時情況簡直差點要了他的命，幸好此時氧氣罩落下 (圖／翻攝自奈爾推特)
事發後，班機緊急折回孟買機場，地面人員也已做好急救措施 (圖／翻攝自奈爾推特)

實在太誇張！印度捷特航空(Jet Airways)一架波音737班機，20日從孟買(Mumbai)出發飛往齋浦爾(Jaipur)的班機，竟發生大規模乘客耳鼻流血，險些窒息而亡的恐怖意外，且事後進行調查，發現竟是機組人員的人為疏失所致，機組員沒有啟動艙內壓力裝置，差點釀成大規模悲劇。

根據BBC報導，這架編號9W 697的波音737起飛一段時間後，不少乘客就開始有相當奇怪且不舒服的感覺，耳朵彷彿被針穿刺。其中一名乘客奈爾(Satish Nair)說，當時他覺得非常奇怪，但看旁邊乘客都在睡覺，以為只是自己一時的不適應，就沒多想，拿起報紙閱讀。

但是不久後，奈爾開始覺得肩膀異常沉重，緊接著開始呼吸困難，出現窒息情形，此時鼻血更是留了下來，讓他驚覺大事不妙，覺得自己有生命危險，好險這時氧氣罩終於落下，奈爾使用後才保住一命。其他乘客也在這時紛紛被缺氧、耳朵與頭部異常疼痛而驚醒。

事後調查，166名乘客中幾乎都面臨險些窒息而死的情況，其中30人與奈爾一樣，耳朵與鼻子也都因壓力而出現流血情形。而造成事故的原因，印度民航局表示竟然是機組人員在飛機起飛後，忘記開啟調節機艙壓力裝置，而導致艙內壓力不平衡、缺氧，險些害死166名乘客，這名機組員隨後也被勒令停職，靜候調查結果出爐接受應有的懲罰。

(中時電子報)

文章來源：Jet Airways: Passengers hurt as pilots 'forget' cabin pressure

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