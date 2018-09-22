2018年09月22日 12:18 中時 陳世宗

童綜合醫院李三剛院長頒發感謝狀！（陳世宗攝）

「朵蕾棒鐘團」將帶進孤兒院、安養院，讓更多人感受到生命的愛與勇氣。（陳世宗攝）

音樂不僅可以療癒受傷的心靈，也可以撫慰身體的苦痛，所以童綜合醫院設置了公共表演平台與藝廊空間，更是台中市政府所認證的藝術亮點之一，透過音樂、藝術與空間的整合，希望能舒緩患者與家屬緊張的心情，讓心靈獲得平靜。

童綜合醫院與朵蕾棒鐘團合作舉辦「聽見生命的樂章 朵蕾樂團醫院巡迴表演音樂會」，就是希望能幫成為天使的已故團長王詩雅圓夢，讓醫院就醫的患者與家屬聆聽到優美旋律，延續她生前立願到各大醫院進行巡迴表演的愛與夢，散播永恆的公益精神。

朵蕾棒鐘團團員中也有一些癌友，之前在醫院進行巡演時，剛好有住院癌症患者聽聞團員勵志的故事，表達出院之後也想加入棒鐘團，一起投入公益演出，卻來不及加入就離開人世；但身後遺願就是希望家人把自己寶貝的吉他贈送給棒鐘團，讓其他團員實踐自己的心願。

王詩雅好友KiKi（朵蕾咖啡館店長）說，詩雅在抗癌的過程中，希望能集聚志同道合的朋友，大家在沒壓力下快樂學習音樂，並藉幫助更多癌友走出家門，進入音樂世界，享受美好人生；醫院巡迴演出只是個開始，團員們會遵循詩雅的夢，把「朵蕾棒鐘團」帶進孤兒院、安養院，讓更多人感受到生命的愛與勇氣。

童綜合醫院李三剛院長指出，童綜合醫院一直提供所有民眾一個心靈沉靜的空間，希望能將藝術與醫療結合，落實身心靈的全面照護；未來該院將不斷精進醫療硬體設備與技術，並營造更溫馨的空間，為社區民眾提供優質的醫療服務品質。

(中時 )