心疼女兒女婿 管媽揚言提告 網喊：別裝快告！

2018年09月22日 11:57 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

綠委管碧玲近來因為女兒、女婿赴泰國當機要惹議。對此，管碧玲指稱都是假新聞，「為了一勞永逸，著手研究，準備提吿！」不過，對於管碧玲的舉動，網友譏諷只要是反民進黨的都是假新聞，更要管碧玲快告，三天內沒告，嘲笑你說這全是真的 所以管媽快行動！

管碧玲近來因為女兒、女婿赴泰國當機要惹議。先是其女婿林子揚不需通過外交特考就可赴泰國當機要，其月薪高達15萬惹出風波後，又遭媒體踢爆管碧玲的女兒日前被指控為了機票艙等而施壓外交部，管碧玲辦公室隨即介入，後來確認女兒符合資格後，外交部不但派出人事處長跟秘書處長，到管辦道歉，而承辦此案件的科長，後來被調職東南亞；外交部長吳釗燮更在立法院議場向管鞠躬。

對於近來的風波，管碧玲於臉書上貼出3張新聞畫面，表示她相當憤怒，批評這三張都是「假新聞」，對於這幾日連番追殺，管碧玲PO文回擊：

1、部長沒有跟我致歉，只是剛好低頭看東西或辭退時的禮貌就被拍；

2、管辦沒有插手，主任、助理完全沒有被動用！

3、外交部自己來向我致歉，我不在，我的主任明白說我們不追究。

4、外派？今天第一次聽說。

這幾天的追殺，都把駐外當高薪的「爽缺」啊，現在變成是「懲罰」？

管碧玲更表示，「為了一勞永逸，著手研究，準備提吿！」

不過，管碧玲的反擊反倒惹怒網友，網友紛紛在批踢踢上轟「那就快點告，不然哩？三天內沒告，我就嘲笑你說這全是真的，所以管媽快行動」、「別假裝說要告，請快點行動並且全程公開」、「民意代表告人民欸，讚」、「資進黨就是用法院跟人民溝通啦，讚」、「當初投給妳的選民才煩咧」！還有網友譏諷「幫翻譯：反DPP的都是假新聞」、「對dpp不利的都是假新聞」、「dpp4不會錯的，都是假新聞帶風向」、「民進黨能抹黑別人算不算假新聞」？更有網友諷刺「反正告輸就司法不公，法院國民黨開的」、「這種一看就告不成還想要刷存在感」。

(中時電子報)