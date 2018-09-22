售刀具給未成年人 英超市遭法院開罰2千萬

英國倫敦一超市因被抓到向未成年族群販售銳利刀具，遭法院開罰48萬英鎊。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國太陽報（The Sun）報導，位於東倫敦地區的B&M超市、傳出因向未成年青少年男女販售鋒利刀具，遭到現場臥底的便衣警察查獲，進而被當地法院、開出一張約48萬英鎊（約1,939.5萬台幣）的鉅額罰款。

位於倫敦東郊的巴金地區（Barking），當地警方和政府從去年9月開始，不斷聽到檢舉、稱有超市或商店，曾向14和16歲未成年孩童、出售三組裝的鋒利廚房刀具，此事引起法院和警方的關注。

在取得數名青少年「自願者」協助下，對當地超市進行測試任務。一名14歲的青少年，成功地於6月份、在沒有任何阻礙下購買到三把銳利的刀具，也因此讓出售的B&M超市吃上鉅額罰單。

負責審理此案的地區法官蓋瑞（Gary Lucie）指出，「這個事實、也突顯了英國持刀犯罪比例居高不下的原因之一，尤其以倫敦最為嚴重。很顯然地，相關機構和人員都缺乏敏感度，才會如此輕易將刀具售予未成年人群。」他更質問該超市，「為何不將具有「危險性」的刀具放置於櫥櫃遠離未成年者？不過、經此次罰金教訓，我想超市高層應該會開始注意。」

(中時電子報)

文章來源：B&M fined record £480k for selling knives to teenagers as young as 14 at bargain store in East London

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