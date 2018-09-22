戴資穎休假還找她練球 戴姊苦笑爆料

2018年09月22日 12:11 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界球后」戴資穎的姊姊戴靖潔也是羽球員出身，目前擔任教練並客串電視轉播講評。「戴姊」21日在部落格爆料，姊妹倆若休假聚首如何培養感情，小戴竟然是找她「一起去練球」，讓她不禁笑說：「個人覺得可以堅持到現在的每個職業選手都是瘋子！」

戴靖潔是在部落格分享科班球員從小到大的養成過程中，聊到這個認真到令她無言的妹妹。「我放假回家，想說可以跟她喝喝下午茶、逛逛街，做一般尋常女子會做之事，她那女子居然要我去陪她練球（因為她快要比賽了）！不是我要誇獎她，雖然我也沒有要誇獎她。」戴姊笑說。

戴姊表示，國小加入羽球校隊，即使是沒有體育班的學校，每天訓練都要3小時起跳。若國中選擇有體育班的學校繼續打，每天訓練4至6小時，周六也一定要練，上到高中平均則是6至8小時不等。

「我們沒有寒暑假，甚至討厭寒暑假的到來，因為訓練的強度跟時間是加倍的！好不容易堅持到了職業選手，再來的訓練就是更加辛苦的了，進入所謂的球團像是合作金庫、土地銀行、亞柏、台電，等於羽毛球就變成了你的工作。」

戴姊表示，作為職業選手沒有假日，因為球感跟身體能力這些東西休息一天就會有落差，如果比對手多休息一天，就必須得要加倍的投入。競爭過程中誰也不想落後，假日可以偶爾放放，連假對於選手來說根本是個奢侈品。

「簡單的事情一直反覆的去練習去做，堅持是成功的原因之一，之一而已喔！忍常人所不能忍，每天早睡早起，控制飲食控制體重，練的很累肚子很餓卻不能大吃大喝。」戴姊自嘲說，難怪她已經早早放棄，「大家在電視上看的出神入化、神乎其技，背後真的是遠遠超過10年以上的功啊，請大家給職業運動員好幾個讚吧！」

(中時電子報)