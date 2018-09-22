響應台中花博、中彰投苗縣市長共同簽署台中宣言

2018年09月22日 12:18 中時 陳世宗

中彰投苗四縣市首長會議22日於苗栗縣舉行，市長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣副縣長林明裕在行政院農委會主委林聰賢見證下，共同簽署花博台中宣言；響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活的理念，並公布縣市周專屬優惠活動。林佳龍表示，「台中的花博、也是台灣的花博」，採購中彰投苗在地植栽花卉數量超過60％，相信花博將讓世界驚艷、看見台灣的美好。

中彰投苗四縣市首長會議22日移師中農博會場苗栗館舉行，此次會議通過47項新增合作提案，平台合作邁入第4年累計已達271案，合作內容從跨縣市受理地價稅、房屋稅及使用牌照稅申請（辦）案件等簡政便民措施，到台中捷運綠線延伸彰化、台中捷運藍線延伸南投等事項。

農委會主委林聰賢表示，中彰投苗區域治理平台在台灣具區位優勢，除工業產值高，也帶動台灣觀光、服務業、農業發展，感謝四縣首長對農業及農民服務的支持，讓區域治理平台真正發揮功效；包括登革熱、荔枝樁象等區域聯防，中央對於各位提出重要的方向也會配合投入必要資源，與區域治理平台做有效連結。

林佳龍會中說，中彰投苗區域治理平台秉持「跨縣市、跨議題、跨黨派」的原則，四縣市的合作相當全面且密切，加上這次新增的47案，平台4年來累計已達271項合作案；其中196個案件已解除列管，整體執行率高達73％，並看到交通、民防治安、農產觀光、空汙防治等實質合作成果，區域治理是一個趨勢，中部成功建立典範。

南投縣長林明溱指出，中部四縣市治理平台在市長林佳龍帶頭推動之下，成果豐碩，向中央爭取協助解決各項問題，讓區域共同進步推動。

彰化縣副縣長林明裕表示，今年四縣市區域治理平台的豐收年，不論交通、環保、農業等也獲得中央支持，透過區域合作，在中農博、台中花博都會互相支持，此次台中花博許多園藝、花卉也向彰化農民採購，透過這樣的合作嘉惠中彰投苗更多鄉親。

徐耀昌認為，中農博展期於107年9月22日至10月14日在苗栗縣立體育場旁空地舉行，歡迎民眾踴前往，共同了解2018中農博「與農共生、與食共進、與環境共享」的農業新境界。

林佳龍強調，中農博台中館結合花博精華，讓民眾搶先體驗也藉機宣傳，明年中農博將由台中接棒，市府將打造後花博時期未來農業發展，包括台中將舉辦2020年世界蘭花會議，深化花博內涵。

(中時 )