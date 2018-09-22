《翻爆旺寵物》超Q萌孩攻略又來啦！

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中時電子報
綜合報導

◎社區亮點 南華小馬受歡迎

花蓮縣吉安鄉南華社區共飼養8匹大小馬匹，假日由村莊孩子負責打掃馬廄，小朋友透過與馬兒互動培養專注力和平衡感，每月的「社區騎馬日」更讓村裡長輩體驗免費騎馬，讓大家可以騎馬逛社區，體驗早年跑馬場的盛況，可愛小馬成為社區新亮點。

◎人氣投票 選出校園最萌犬

新北市長年推動校園機關認養流浪犬，17日起至10月3日舉辦校園機關犬網路人氣票選活動，邀請民眾一起來選出最萌校犬，今年新增最大獎「最佳伴讀獎」與「最佳守衛獎」，獎金分別各一萬元，鼓勵更多機關加入認養行列。

◎招牌電眼 瑞典情人查理萌翻

「我是查理．范倫鐵諾（Charlie Valentine），也可以叫我情人查理，我是來自瑞典的拉布拉多毛小孩，出生在斯德哥爾摩，有個台灣籍媽媽，不過，目前還沒去過台灣，希望有天也能到台灣去讓大家見識我的招牌情人查理電眼！」

◎人見人愛 格雷像馬又像鹿

身材高挑、長的像鹿又像馬的格雷伊獵犬（Greyhound），某天闖入中港高中不走，還黏上校長周文松，每天朝夕相處，形影不離，只要周文松一忙起公事來，「格雷」自認被冷落就會對他吠，可以說是1隻人見人愛的萌毛孩。

◎福來孕轉 牠帶給全家福氣啦！

黃金獵犬「阿福」是2個妹妹的「哥哥」，媽媽陳依伶結婚後開始養阿福，當作是生育孩子前的實習課，2個女兒報到後，一家子一同外出旅遊住宿寵物親子旅店，其樂融融，阿福還學會游泳、玩擊掌，帶給全家福氣啦！

◎心急如焚 島狗失蹤盼重溫天倫

寵物就是一家人，家人走失是多麼的難過啊！澎湖望安島的黃金獵犬Ｑ醬是一隻愛笑的狗，生性熱情迎賓，彷如觀光大使；近期莫名失蹤，主人心急如焚，廣發英雄帖找狗。

(中時電子報)

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