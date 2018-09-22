台北》鄭朝方是下個林智堅？柯文哲：他們不一樣

民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方（左）被視為下一個林智堅，但柯文哲說他們倆不一樣。（邱立雅攝）

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柯文哲（左）22日到新竹縣替縣長參選人徐欣瑩（中）站台，談論對民進黨縣長參選人鄭朝方的看法。圖為柯文哲使出招牌摸頭手勢。（邱立雅攝）

台北市長柯文哲22日上午到新竹縣替縣長參選人徐欣瑩站台，徐欣瑩認為柯P對年輕人影響力高，感謝他來站台幫忙。柯文哲則回應民進黨縣長參選人鄭朝方被視為下一個林智堅的提問，僅說「鄭朝方與林智堅不一樣。」

柯P輔選首站抵達竹北蓮華寺，現場大批民眾熱情支持，高呼柯徐兩人高票當選。針對竹縣選情，徐欣瑩認為目前看來謹慎樂觀，在兩大黨夾殺中突破重圍，要非常小心。

竹北蓮華寺是竹北客家人信仰中心，本身更是縣級古蹟，徐欣瑩表示，過往捐地、董事長、常務董事很多都是林氏大老、宗親，對地方的貢獻多，這次林氏宗親過來站在一起，表示大家希望新竹縣要改變，不要傳統舊的派系，希望新竹縣有新局面、新希望。

由於國民黨籍立委林為洲宣布退選竹縣長選戰，此番言論也意味著徐欣瑩已取得新竹林家部分支持，顯示國民黨要全盤接受林為洲票源，恐非易事。

而記者也向柯文哲提問，稱鄭朝方被視為下一個林智堅，此次前來站台是否是立挺徐欣瑩對抗下一個林智堅？對此，柯文哲說，林智堅參選新竹市長之前在「老柯」柯建銘的陣營「做很久了」，林智堅跟鄭朝方還是不太一樣。

針對柯文哲說法，鄭朝方回應指出，柯文哲在選台北市長之時，也被對手酸沒有從政經驗，柯文哲應該很可以體會自己現在被對手攻擊沒有經驗的心情。鄭朝方強調，政治圈需要新的力量、新的觀點，這是很多年輕人的願望，有沒有從政經驗不是重點，而是有沒有新的想法、思維，跟執行的能力。

(中時 )

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