文官體系遭嚴重啃噬 蘇宏達籲：拒絕DPP的新威權黨國體制

蘇宏達附上自己的外交領事人員特考及格證書。(蘇宏達臉書)

友善列印
中時電子報

駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台大政治系教授蘇宏達發了一篇「誰殺了我們的外交官？」被廣泛流傳，綠營攻擊他假冒外交官身分發文，蘇宏達在臉書貼出照片指自己是1990年外交特考英文組第一名，外交人員第24期結業後分發國際組織司任職。並列出三件事痛斥文官體系正遭到嚴重且全面的啃噬，呼籲拒絕民進黨的新威權黨國體制。

台大政治系教授蘇宏達發了一篇「誰殺了我們的外交官？」，被綠營大肆攻擊假冒外交官身分發文，不配當教授等言論。蘇宏達方才在臉書澄清，「最近有心人公開質疑我所謂的冒名和被抓包，針對這些莫須有的攻擊和假新聞，我想再做最後一次清楚的說明。我是1990年外交特考英文組第一名，外交人員第24期結業後分發國際組織司任職。」

他表示，事實上，「我第一篇粉專貼文的兩三天後，才開始有特定立場的媒體和當權者的扈從，大肆造謠說我冒名被抓包。政府現在強打假新聞，那請教若這樣無視事實的抹黑報導不是假新聞，什麼才是假新聞？以上，對於那些強要入人於罪的冒名及被抓包抹黑，我謹此再次完整清楚說明，我相信只要是正常人都看得懂」，但若有人「故意假裝」看不懂，那他也沒辦法了。

蘇宏達以《台灣正在民主或獨裁體制的轉捩點》為題，呼籲一起捍衛文官體制與言論自由，拒絕民進黨的新威權黨國體制。

他說，在我發表「是誰，殺了我們的外交官？」一文後，這一週內我們陸續看到了以下幾件反民主的政治惡行：

第一、屏東縣政府發言人以一種威脅和黑道的口吻丶主人對奴僕的語氣，脅迫屏東縣公務員替民進黨輔選。

第二、管碧玲女婿未經外交特考丶公開甄審，逕派泰國代表處任外交官，坐享高薪。民進黨政府不但不檢討，反而處處護航。

第三、宜蘭縣代理縣長陳金德遭監察院彈劾後，行政院一路相挺，堅持他仍然可以繼續執行縣長職務，不必離職。

蘇宏達說，這三件事情都顯示，作為我們國家骨幹的文官體系正遭到嚴重且全面的啃噬。

第一、當屏東縣政府發言人被發現以如此流氓惡霸要脅所屬公務員後，他竟然可以請辭獲准，而不是撤職查辦。這麼嚴重的情節，豈能請辭獲准？只有撤職查辦！

第二、管碧玲女婿的事情，外交部吳部長一直沒說清楚，駐泰代表處為什麼特別有這種需要？五個外交部認為可以合法外派的機要缺，請問現在另外四個缺擺在哪裡？

第三、陳金德的事情就不必多說了。他的爭議，罄竹難書，民進黨卻因為選舉需要而全力相挺。大家只要想一想：如果今天是一位沒有政治背景的宜蘭縣文官被彈劾，他還能留任嗎？

他並隨文附上外交特考及格證書、外交部任官令照片等四張照片以證清白。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)

台北》鄭朝方是下個林智堅？柯文… 台南》高思博緊咬黃偉哲弊案無罪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。