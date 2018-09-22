文官體系遭嚴重啃噬 蘇宏達籲：拒絕DPP的新威權黨國體制

2018年09月22日 13:01 中時電子報 邱文秀

駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台大政治系教授蘇宏達發了一篇「誰殺了我們的外交官？」被廣泛流傳，綠營攻擊他假冒外交官身分發文，蘇宏達在臉書貼出照片指自己是1990年外交特考英文組第一名，外交人員第24期結業後分發國際組織司任職。並列出三件事痛斥文官體系正遭到嚴重且全面的啃噬，呼籲拒絕民進黨的新威權黨國體制。

台大政治系教授蘇宏達發了一篇「誰殺了我們的外交官？」，被綠營大肆攻擊假冒外交官身分發文，不配當教授等言論。蘇宏達方才在臉書澄清，「最近有心人公開質疑我所謂的冒名和被抓包，針對這些莫須有的攻擊和假新聞，我想再做最後一次清楚的說明。我是1990年外交特考英文組第一名，外交人員第24期結業後分發國際組織司任職。」

他表示，事實上，「我第一篇粉專貼文的兩三天後，才開始有特定立場的媒體和當權者的扈從，大肆造謠說我冒名被抓包。政府現在強打假新聞，那請教若這樣無視事實的抹黑報導不是假新聞，什麼才是假新聞？以上，對於那些強要入人於罪的冒名及被抓包抹黑，我謹此再次完整清楚說明，我相信只要是正常人都看得懂」，但若有人「故意假裝」看不懂，那他也沒辦法了。

蘇宏達以《台灣正在民主或獨裁體制的轉捩點》為題，呼籲一起捍衛文官體制與言論自由，拒絕民進黨的新威權黨國體制。

他說，在我發表「是誰，殺了我們的外交官？」一文後，這一週內我們陸續看到了以下幾件反民主的政治惡行：

第一、屏東縣政府發言人以一種威脅和黑道的口吻丶主人對奴僕的語氣，脅迫屏東縣公務員替民進黨輔選。

第二、管碧玲女婿未經外交特考丶公開甄審，逕派泰國代表處任外交官，坐享高薪。民進黨政府不但不檢討，反而處處護航。

第三、宜蘭縣代理縣長陳金德遭監察院彈劾後，行政院一路相挺，堅持他仍然可以繼續執行縣長職務，不必離職。

蘇宏達說，這三件事情都顯示，作為我們國家骨幹的文官體系正遭到嚴重且全面的啃噬。

第一、當屏東縣政府發言人被發現以如此流氓惡霸要脅所屬公務員後，他竟然可以請辭獲准，而不是撤職查辦。這麼嚴重的情節，豈能請辭獲准？只有撤職查辦！

第二、管碧玲女婿的事情，外交部吳部長一直沒說清楚，駐泰代表處為什麼特別有這種需要？五個外交部認為可以合法外派的機要缺，請問現在另外四個缺擺在哪裡？

第三、陳金德的事情就不必多說了。他的爭議，罄竹難書，民進黨卻因為選舉需要而全力相挺。大家只要想一想：如果今天是一位沒有政治背景的宜蘭縣文官被彈劾，他還能留任嗎？

他並隨文附上外交特考及格證書、外交部任官令照片等四張照片以證清白。

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(中時電子報)