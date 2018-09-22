3999元夭壽便宜 深坑多福宴12時開賣5分鐘賣光

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受到國內外饕客高度期待的薪北市深坑多福宴不但14道料理數量澎湃超越往年，同時推出的經典創新菜色，道道引人垂涎，並且每桌可供10人享用的盛宴，由於售價僅3999元CP值爆表，22日中午12時準時開賣，不到5分鐘就完售。

新北市深坑以豆腐美味聞名全台，可說是台灣豆腐的故鄉，深坑老街經新北市政府修復，更充滿濃厚懷舊風情。新北市深坑豆腐宴於103年辦理以來迄今已5年， 103、104年「經典招牌」30桌、105年「私房嘗新」45桌，106年「深坑豆腐黑白配」50桌，107年「經典、創新」50桌，深坑豆腐宴已成為在地節慶意象，共創造當地營業額2成以上，並提升商圈觀光人潮20%。

今年深坑豆腐宴將於10月5日下午7點在深坑老街舉辦，並以「經典創新」為主題，在21日公佈的14道深坑在地美食，數量超越往年，而且還有需多創新菜色。

今年的菜單包括1道冷盤（金銀扇影白玉盤）、3道前菜（黃金泡菜臭豆腐捲、香煎富貴餅、喀滋喀哩古早味卜肉）、4道主菜（糖醋金黃豆腐魚、雙色古早味油飯、乾鍋臭豆腐、東方白富貴牛肉）、2道湯煲（豆腐羹湯、日月麻辣臭豆腐）、四道甜點（碳烤豆腐冰淇淋、豆腐麻糬、賺錢湯、黃金豆腐佐墨爾本黑森林）。活動當天現場還有音樂表演與趣味活動。

2018深坑多福宴在今日中午12時準時開賣，5分鐘內旋即完售，也打破了去年的7分鐘完售紀錄，受到歡迎程度可見一斑。

(中時 )

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