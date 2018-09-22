前第一千金自揭傷痕：40年前遭性侵

前美國總統雷根的女兒戴維斯（Patti Davis）為聲援福特，首度揭露自己40年前遭性侵的過往，盼外界將心比心理解。(圖/達志影像)

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中時電子報

原本贏得跨黨派支持、極有希望過關的大法官提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，由於遭加州女教授指控36年前強暴未遂，進入最高法院的路途遙遠。對此前美國總統雷根的女兒戴維斯（Patti Davis）為聲援福特，首度揭露自己40年前遭性侵的過往，盼外界將心比心理解。

為了聲援福特，雷根的女兒戴維斯（Patti Davis）今天投書華盛頓郵報（Washington Post），揭露自己年輕時曾遭性侵的過往，多年來記憶痛苦，但細節卻早已模糊。正因如此，戴維斯說，她很能理解福特30多年來，不曾對外透露遭性侵過往。

她回憶，那是約40年前和一位著名音樂人的會面，事隔多年戴維斯完全不記得兩人關於音樂的對話內容，卻清楚記得窗外漸暗的景色、性侵者的臉孔、髮型與穿著，當然還有對性侵過程清晰又痛苦的記憶，以及事後的羞愧與自責。她不記得那是在幾月發生的；也不記得其中細節。

對於外界質疑福特不能清楚指認出遭性侵的地點、時間或場合，她強調以自身經歷說，記憶會抓住的是那些永遠困擾你的片段。片段讓你的生命完全改變，也抹去故事裡對你來說不重要的其他細節。她認為一個遭性侵女子需要極大的勇氣，才能面對自己不願說出的過去。

對於福特要求聯邦調查局介入調查，重建那些被遺忘的細節，戴維斯對此表示全力支持。

(中時電子報)

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