小偷闖空門竊取財物　偷完遇屋主還打招呼

2018年09月22日 13:10 旺報 孫曜樟

住北京市門頭溝的一位孫姓民眾回家走到家門口，忽然發現一名陌生男子從家裡走出來，剛要詢問，對方若無其事地跟他說了一句「您回來了」，隨即陌生男就離開，當孫男回到家才發現家中被偷了，而剛才那人則就是小偷。被害人趕緊報警，警方立刻展開調查並在社區內地毯式搜查，終將涉案李姓小偷逮捕。

被害孫男日前中午12點多，回到北京市門頭溝區永定家門口的時候，發現一名陌生男子從自家屋內走了出來。孫先生剛要開口詢問，卻被男子一句「您回來了」打消了疑慮，誤以為對方是家人的朋友。直到對方走遠後，孫先生進入家門才發現家裡的財物被盜，與自己擦肩而過打招呼的那名男子就是小偷。

孫男隨即報警，警方獲報立刻趕到現場展開調查。警方分析，嫌疑人應該還沒走遠，於是安排了一路警力，守住社區的出入口。同時派出另一路員警調取監控錄影找線索。果然透過監控可以看到，嫌疑人從被害人居住的3號樓出來後，並沒有急於逃離現場，而是沿著小路溜進了5號樓，這裡成為了他最終消失的地點。民警在5號樓逐層展開地毯式搜查，在第九層的時候嫌疑人出現了。嫌疑人姓李，民警從他隨身攜帶的物品中發現了他剛剛偷來的現金、首飾等贓物，還有入室盜竊的簡單開鎖工具和卡片。

據瞭解，案發當天李嫌先後盜竊了兩戶人家，由於屋主家中門鎖防盜等級很低，李某不費吹灰之力就鑽進了屋內。隨後員警來到了李某在昌平的租住地，開門的是他剛結婚不久的妻子，懷裡還抱著九個月大的孩子。從他家中民警方搜出大量金項鍊、金戒指以及手錶、化妝品等贓物。

從李嫌的手機記錄上，員警發現他每週都有款項進賬，這證明其偷來的贓物還遠不止這些。李嫌坦承，偷來的贓物都賣給了一名姓陳的男子，此人開了一家金店，透過調查，員警發現陳嫌在豐台區一家商場內經營金銀首飾，隨後員警將逮捕陳嫌。目前李嫌因為涉嫌盜竊，陳嫌則因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被門頭溝警方刑事拘留。

(旺報 )