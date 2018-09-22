雲南制定首個保護生物多樣性地方法　2019年實施

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旺報
孫曜樟

《雲南省生物多樣性保護條例》(下稱《條例》) 21日在雲南省十三屆人大常委會第五次會議表決通過，將於2019年1月1日起施行，成為中國首個生物多樣性保護地方性法規。

雲南屬於全球34個物種最豐富地區之一，生物多樣性資源位居全國之首。雲南省人大常委會法制工作委員會副主任譚叢表示，目前國家層面還沒有關於生物多樣性保護的專項法律法規，其他省(市、區)也沒有類似法規。

據悉，《條例》共有總則、監督管理、物種和基因多樣性保護、生態系統多樣性保護、公眾參與和惠益分享、法律責任、附則六章四十條。該《條例》明確了生物多樣性的概念，即生物(動物、植物、微生物)與環境形成的生態複合體以及與此相關的各種生態過程的總和，包含生態系統、物種和基因三個層次。

《條例》規定，生物多樣性保護應當遵循保護優先、持續利用、公眾參與、惠益分享、保護受益、損害擔責的原則。並指出了各級人民政府、企業事業單位和其他生產經營者、公民應當承擔的責任。

《條例》規定，縣級以上人民政府應當加強對本行政區域內野生生物物種及其遺傳資源的保護，完善就地保護、遷地保護、離體保存相結合的生物多樣性保護體系和保護網路，對珍稀瀕危物種、極小種群物種實施搶救性保護，對雲南特有物種和在中國僅分佈于雲南的物種實施重點保護。

針對雲南區位特點，《條例》指出，各級政府應支持在生物多樣性保護領域開展國際合作，加強生物多樣性保護政策、科學研究與相關技術的交流，建立跨境保護合作機制，鼓勵開展有利於生物多樣保護的項目合作和人才培養。

(旺報 )

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