影》林子偉扛出大聯盟首轟 老婆傳訊道恭喜

2018年09月22日 13:14 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

(Tzu-Wei) Linsanity!



His first career HR! 🙌 pic.twitter.com/YQzcgm7YDV — Boston Red Sox (@RedSox) September 22, 2018

紅襪隊林子偉22日在對上印地安人隊的比賽中擊出大聯盟首轟助隊獲勝，不僅如此，在小聯盟與他一同奮戰的好朋友崔維斯（Sam Travis）也同場開轟，這一勝不但讓紅襪本季戰績更璀璨，2位隊友同場開轟更讓這場勝利別具意義。

22日紅襪崔維斯與林子偉在同場比賽中各自擊出大聯盟首轟，不僅如此，林子偉更在平手時敲出致勝安打，紅襪終場以7比5擊敗印地安人隊。這也是紅襪隊史第3次有2位球員在同一場比賽中擊出生涯首轟。

崔維斯與林子偉在小聯盟時是室友，2人感情非常好，崔維斯說：「我們之間的親密交情讓今晚別具意義，這讓我很驚奇，簡直是夢想成真。」

林子偉談到9局上的大聯盟首轟時，表示：「把球打出去之後，我希望它飛得越遠越好，後來看到是全壘打，我超興奮的。」林子偉透露，老婆與朋友賽後也都傳訊息恭喜他。

林子偉此役5打數2安打包含1發全壘打、貢獻2打點，打擊率上升至2成22。崔維斯4打數2安打包含1發全壘打，貢獻3打點，打擊率2成。

昨日球隊才在美聯東區封王，陣中的新人又有好表現，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）開心道：「這場比賽是這一季最讓人享受的比賽之一，看到崔維斯、林子偉都有好表現，真的是一件很棒的事。」

(中時電子報)