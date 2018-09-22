台南》高思博緊咬黃偉哲弊案無罪判決 質疑法院是民進黨開的

黃偉哲22日對高思博陣營緊咬他違反政治獻金法議題直斥無聊，是在炒舊議題。（程炳璋攝）

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國民黨台南市長參選人高思博緊咬黃偉哲「崑陵山安樂園」弊案，22日舉前基隆市議長黃景泰在無對價關係情況下被判半年刑責為例，質疑法院是民進黨開的，此案才會判決無罪，黃偉哲回應無罪判決是在馬英九政府執政時期。

高思博陣營22日批評黃偉哲的「崑陵山安樂園」弊案違反「政治獻金法」，連同之前被踢爆的大創案，都引起議論，黃偉哲被網路鄉民指為「大創門神」。

高思博指出，對比黃偉哲對違反政治獻金法的閃躲態度，前基隆市議長黃景泰同樣是在開立專戶前就收錢，在無對價關係下，黃景泰就被判刑6個月。質疑難道法院是民進黨開的嗎？

高思博辦公室發言人毛嘉慶22日調侃民進黨的黨證無敵、法院是民進黨開的，黃偉哲連續3次在有對價關係的前提下向業主收錢，並確實前往營建署「關心」該案核定進度，其犯行遠比黃景泰嚴重許多，呼籲台南檢調單位勿枉勿縱，在選前就要給全台南市民一個交代。

黃偉哲22日直斥無聊，法官判無罪的案件，結果高思博卻堅持判我有罪，看來法院好像是高思博開的。自己與黃景泰的案子狀況各有不同，硬牽扯在一起是別有用心。

黃偉哲感嘆，台南市長選舉是一時的，人格卻是長久，用這樣抹黑的選舉方式，令人覺得無言。他並反問高思博，陳水扁的國務機要費與馬英九的特別費是同1位法官審理，為什麼陳水扁有罪而馬英九判無罪？要作何解釋？

(中時 )

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