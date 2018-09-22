加油站工讀生勸別插隊險遭割喉 行凶男被逮送辦

強行插隊姚男不滿鍾姓工讀生勸導，怒嗆吐口水，雙方扭打在地上。（林雅惠翻攝）

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高雄市燕巢區一名姚姓男子21日晚間5時騎車到加油站加油，因強行插隊遭鍾姓工讀生勸導，引起姚男暴怒嗆工讀生還吐口水挑釁，鍾男自覺受辱進而出手毆打姚男，雙方扭打在地上後，姚男情急下自口袋中掏出一把美工刀揮舞攻擊，割傷工讀生頸部、雙手及鎖骨，險些割喉傷及要害，連一旁勸架的員工也遭波及，警方獲報將傷者送醫，訊後依殺人未遂罪嫌將姚嫌移送地檢署偵辦。

一名網友在臉書爆料公社貼文，指自己在加油站聽到了爭吵聲，一名年長騎士疑不滿被員工指責插隊，大聲咆哮態度差，數度辱罵員工，正當他加完油拿起手機錄影時，2人已經扭打成一團。

警方表示，姚姓男子與同事等5人騎乘重機車進入燕巢加油站準備加油，姚男不等候排隊強行插隊加油，遭加油站鍾姓工讀生勸導引起姚男心生不滿並下車向鍾姓工讀生理論，爭吵過程中姚男不斷向工讀生鍾男吐口水挑釁，鍾男自覺受辱進而出手毆打姚男，雙方扭打在地上後，姚男情急之下從褲子口袋內掏出一把美工刀揮舞攻擊。

攻擊過程中姚男將工讀生鍾男的頸部雙手及鎖骨劃傷，過程中在一旁勸架的許姓加油站員工左手食指及中指受傷，打架過程中姚男後腦勺也有挫傷，三人送醫後均無生命危險，驚悚畫面讓網友們看紛紛驚呼「阿娘喂，這加油員整個硬漢」、「割脖子，要致人於死嗎？」、「隨身帶刀，這人有點問題啊」、「現在的人怎麼越來越不知道羞恥，自己錯還敢那麼囂張」。

警方偵訊姚男後，全案依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

(中時 )

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