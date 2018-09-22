促轉會保證不會成為「東廠」葉毓蘭問不知有毀侯計劃嗎？

2018年09月22日 13:28 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

促轉會前副主委張天欽及其幕僚失言風波，促轉會21日發布調查報告，認為當天為非正式會議，是張天欽及某些參與者個人的言語失當，但已不適合轉型正義的工作，更保證促轉會不會成為「東廠」。對於促轉會的「檢討」，警大前教授葉毓蘭表示這不過是執政黨斷尾求生的危機處理罷了。

促轉會於日前公布調查報告，對於張天欽的「東廠說」定位為「非正式會議」，並表示，不可能因一人意志就成為有心人中的「東廠」；對未來，促轉會強化相關教育，導正同仁轉型正義觀念偏差，但不會因這次風波，就停止對加害體系與加害者責任的討論。

對於促轉會的調查報告，葉毓蘭感嘆這樣的報告除了快之外，還不如媒體的深度報導。她並於臉書PO文詢問調查委員有沒有全面檢視過促轉會進出的所有公文，尤其是張天欽決行，黃煌雄完全看不到的那批？更指出「張公公8/24會議紀錄曝光時，退警群組傳說『促轉會目前盡全力在各情治單位調卷想方設法要把林義雄、陳文成案也連結與侯有關，進行毁滅計畫。』」

葉毓蘭認為這種傳言絕非空穴來風，但個人無從證實，也不敢期待情治單位有像吳佩蓉一樣勇敢的吹哨者，留下事證，畢竟警察機關長年被以「洩密」恫嚇，而張公公自證己罪之後，正是可以藉由行政調查、司法偵查，詳細檢視，以釐清外界質疑的絕佳契機，只可惜倉促成軍的調查小組，火速結案，不過是執政黨斷尾求生的危機處理罷了。

(中時電子報)