烤肉完夜遊日月潭 2少年無照騎車衝水溝喪命

2少年烤完肉夜遊日月潭，無照騎車衝排水溝雙亡。（示意圖，達志影像/shutterstock提供）

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中時
、中時電子報／

中秋連假首日，就有民眾在烤肉派對後發生憾事。埔里鎮的16歲韋姓少年，及住雲林縣的15歲林姓少年，凌晨無照駕駛機車，行經台21線桃米路段時，因不明原因連車帶人衝入路旁排水溝，警消費九牛二虎之力救起2人，發現他們早已無生命跡象。肇事原因警方還要進一步調查。

警方今日清晨5時50分左右接獲報案，在埔里鎮桃米里台21線51.3公里，魚池往埔里方向的路邊排水溝內有2名男子卡在裡面，明顯失去意識，埔里分局交通分隊、埔里及中心碑消防分隊趕往現場處理，發現2名少年及1部重型機車塞進空間狹小的排水溝路燈燈座下，無法以人力拉出，7名警消動用絞盤等器材，終於將人車拉出，但2人已無生命跡象。

警方清查身份，死者分為住埔里鎮的16歲韋姓少年，以及住雲林縣的15歲林姓少年，少年與其他友人昨晚歡慶中秋節，先在埔里烤肉後跑去唱歌，深夜一行6人共乘3部機車從埔里騎到日月潭夜遊，今日凌晨返回埔里途中不幸發生車禍。

警方初步鑑識事故現場，發現機車是先摔落排水溝後再高速向前滑行，撞上排水溝上路燈底座才止住，2人雖戴安全帽，但撞擊力道過大，救出時無生命跡象，透過重機車牌以車追人，機車是韋姓少年姑姑所有，因2名死者均未成年，確定無照駕駛，至於由誰騎車，是否疲勞騎乘釀禍，還要進一步調查釐清。

(中時 )

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