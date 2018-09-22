台中》盧太平炮轟農政 林陣營反擊資訊偏頗

國民黨台中市長參選人盧秀燕參加太平區顧問團暨後援會成立大會，獲得太平地區農會系統立挺。（馮惠宜攝）

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國民黨台中市長參選人盧秀燕參加太平區顧問團暨後援會成立大會，獲得太平地區農會系統立挺。（馮惠宜攝）
林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢駁斥盧秀燕的發言與批評，請她做好功課，再來批評。（馮惠宜攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕22日參加太平區顧問團暨後援會成立大會，地方農會系統總動員力挺，她承諾當選後一定搞好太平的交通，包括振文路打通、增設74快速路六順匝道，另她也批抨林佳龍市長上任後不重視農業，反農會、自己讓部屬親友成立合作社，外銷產值從7億元掉到1.5億元。

對此，台中巿長林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢表示，盧秀燕的發言，不是巿府已在執行，就是以偏頗的資訊誤導選民，實在令人匪夷所思，請盧委員做好功課，再來批評。

盧秀燕太平區顧問團暨後援會成立大會22日成立，包括立委顏寬恒，太平區農會三巨頭：太平農會理事長林章吉、常務監事鄧晉隆、以及總幹事余文欽率當地37個農業產銷班、14個家政班代表到場立挺，而農會系統支持的太平區無黨籍市議員參選人黃文生也到場，盧秀燕和顏寬恒還數度口誤稱黃文生是國民黨提名的市議員參選人。

盧秀燕指出，他當選後一定搞好太平的交通，包括振文路打通延伸，以及74號快速路增闢太平北出口六順路匝道，執政黨四年下來未做好，她承諾當選一定完成。

她也強調，太平的發展和農民有很深的關係，林佳龍當市長反農會，不相信農會，許多工作交給部屬、親戚朋友成立合作社，卻不內行，她未來當選市長，一定會與農會成為夥伴關係，讓政府、農民、農會三贏。

她並以前台中市長胡志強在任時外銷農產品達七億元的數據，林佳龍上任4年後卻掉到剩1億5千萬元，她承諾當選市長保證產銷順利不滯銷。

對於盧秀燕的批評指，林尚賢表示，市長林佳龍上任後，太平交通列為施政重點，積極與公路總局協調，目前已規劃在六順橋附近新增一處南下上匝道，目標111年完工。在打通文振路部分，已爭取到300萬元的先期規劃，下月初辦理審查會議，預計年底可以完成先期規劃。

林尚賢也說，市府農業局每年均辦理農產品國內外行銷，外銷國家包括新加坡、馬來西亞、汶萊、日本、香港等，水果外銷金額105年5286萬9010元，107年因實施外銷獎勵截至5月止已外銷金額2107萬3000元，未來將積極拓展日本、香港、美國、荷蘭等市場，將台中市農產品推向國際。

(中時 )

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