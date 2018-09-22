中部4縣市首長會議及中農博開幕 蔡英文總統海線參拜輔選

2018年09月22日 13:58 中時 陳慶居

蔡英文總統到苗栗海線地區寺廟參拜祈福。（陳慶居攝）

中部4縣市首長會議及中農博開幕，中央由農委會主委林聰賢出席。（陳慶居攝）

中部4縣市首長會議及中農博都在苗栗開幕，蔡英文總統22日選擇到苑裡及通霄參拜祈福，並大力為民進黨籍及禮讓的參選人輔選。蔡英文表示，苗栗縣的發展相較其他縣市不足，但現在正處於南北發展交會點，是最佳時機，她希望五合一選舉，縣長支持徐定禎、通霄鎮長選杜文卿，讓中央與地方連線。

蔡英文22日上午先後到苑裡慈和宮及通霄拱天宮，都是地方信仰中心，由地方人士及廟方幹部陪同參拜，準備轉換跑道參選通霄鎮長的苑裡鎮長杜文卿，及獲民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎都同行，輔選味道濃厚。

她說，新竹科學園區往南延伸，台中市往北拓展，都市化區域已經發展到苗栗縣，苗栗擁有良好條件，目前正是各項產業走向新階段的關鍵時期，也是中央最值得挹注資源的地方，所以大家要給苗栗一個機會。

蔡英文說，中央與地方要互相合作，從縣長到鄉鎮市長都要一起努力、配合，她呼籲鄉親在年底大選給苗栗也給中央一個機會，如果中央提供資源，地方無法執行的話，也是空談。

蔡英文接著談到長照2.0政策，強調是為了照顧地方長輩而規畫，長照2.0實施後，家中長輩不用再送到安養機構，在自己的社區就能夠獲得照顧，從每天對長輩的照顧接軌到健保，健康照顧就很完整了。

蔡英文表示，擔任民進黨主席期間就經常來到苗栗，認為很值得中央注入更多資源，值得這個國家拿出更多力量來幫助苗栗發展，現在擔任總統，就要做這件事情，時機也到了，拜託鄉親支持民進黨禮讓的縣長參選人徐定禎，也要讓參選通霄鎮長的杜文卿當選，從中央到地方連線。

(中時 )