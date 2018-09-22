MLB》林子偉這一轟 台灣等了快11年

2018年09月22日 13:56 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「海嘯」林子偉今對印地安人敲出大聯盟生涯首轟，也是台灣歷來的第4轟，令球迷望穿秋水。畢竟台灣球員上一次在大聯盟敲出全壘打，已經是2007年9月25日（美國日期）的胡金龍，差4天就滿11年了！

台灣球員過去在大聯盟的3支全壘打，都出現在2007年。歷史性首轟為6月12日道奇對大都會之戰，「豪情左腕」郭泓志不但先發7局失1分奪勝，2局下還與隊友攜手擊出「背靠背靠背」的三連棒全壘打。

這不但是台灣的歷史性首轟，也是大聯盟首次有投手參與三連棒全壘打，讓小小郭的打擊頭盔進入到位於古柏鎮的美國棒球名人堂。

另外兩轟的打者都是胡金龍，2007年他在9月擴編被道奇拉上大聯盟，9月11日客場對教士敲出陽春全壘打，25日主場對洛磯再轟出兩分炮，這也是台灣球員在大聯盟唯一的「非陽春炮」。

林子偉這一轟，讓台灣球迷等了將近11年。（路透）

然而，直至2011年在大聯盟最後出賽，胡金龍都未能再擊出全壘打。另一野手林哲瑄在2012年短暫站上大聯盟，12打數敲出3安，則都是一壘打。形成台灣多年來有王建民、陳偉殷持續在大聯盟登板奪勝，卻等不到全壘打。

林子偉這一棒，替台灣打者解了將近11年的渴。紅襪已經拿下創隊史紀錄的單季105勝，林子偉在例行賽還會有不少表現機會，就看他能否把握住，若能被紅襪挑進季後賽名單，也將是台灣野手的第一人！

(中時電子報)