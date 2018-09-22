MLB》林子偉這一轟 台灣等了快11年

林子偉敲出大聯盟生涯首轟。（路透）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

「海嘯」林子偉今對印地安人敲出大聯盟生涯首轟，也是台灣歷來的第4轟，令球迷望穿秋水。畢竟台灣球員上一次在大聯盟敲出全壘打，已經是2007年9月25日（美國日期）的胡金龍，差4天就滿11年了！

影》林子偉扛出大聯盟首轟 老婆傳訊道恭喜

爽慶封王的隔天 林子偉大聯盟首轟出爐

台灣球員過去在大聯盟的3支全壘打，都出現在2007年。歷史性首轟為6月12日道奇對大都會之戰，「豪情左腕」郭泓志不但先發7局失1分奪勝，2局下還與隊友攜手擊出「背靠背靠背」的三連棒全壘打。

這不但是台灣的歷史性首轟，也是大聯盟首次有投手參與三連棒全壘打，讓小小郭的打擊頭盔進入到位於古柏鎮的美國棒球名人堂。

另外兩轟的打者都是胡金龍，2007年他在9月擴編被道奇拉上大聯盟，9月11日客場對教士敲出陽春全壘打，25日主場對洛磯再轟出兩分炮，這也是台灣球員在大聯盟唯一的「非陽春炮」。

林子偉這一轟，讓台灣球迷等了將近11年。（路透）

然而，直至2011年在大聯盟最後出賽，胡金龍都未能再擊出全壘打。另一野手林哲瑄在2012年短暫站上大聯盟，12打數敲出3安，則都是一壘打。形成台灣多年來有王建民、陳偉殷持續在大聯盟登板奪勝，卻等不到全壘打。

林子偉這一棒，替台灣打者解了將近11年的渴。紅襪已經拿下創隊史紀錄的單季105勝，林子偉在例行賽還會有不少表現機會，就看他能否把握住，若能被紅襪挑進季後賽名單，也將是台灣野手的第一人！

(中時電子報)

周天成遭亞運手下敗將逆襲 大陸… 桃園盃錦標賽青棒組 平鎮高中奪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。