新竹》連勝文竹市為許明財站台 連勝文：國民黨執政才能解決很多問題

2018年09月22日 13:57 中時 陳育賢

國民黨中常委連勝文22日南下新竹市為國民黨新竹市長參選人許明財（中）站台。（陳育賢攝）

國民黨中常委連勝文22日南下新竹市為國民黨新竹市長參選人許明財站台，他說，新竹市過去被稱為亞洲矽谷，但現在這名號被大陸深圳取代了，台灣人才與企業要與大陸交流才有出路，這就是為什麼國民黨執政能為年輕人與企業解決很多問題，但民進黨沒有辦法做到。

許明財昨天在連勝文等人的陪同下提出「青年創業出海口」和「在地文化產青創輔導」政見，連勝文說，新竹過去有許多科學人才與新創事業，不但是3高1低的活力城市，更是高科技人才聚集的地方，但若是無法解決這些有智慧、有創意的青年朋友所面臨的問題，台灣就完蛋了。

過去新竹市被稱為亞洲矽谷，但現在亞洲矽谷已已大陸深圳取代，不過，深圳的生態系統、學術教育、人才培育都是向新竹市學習的，顯見新竹市模式是成功的。

連勝文表示，台灣其實有很多優秀的年輕人才，還有那些有文化底子的在地文化產業，要如何幫他們解決面臨的困境和問題，再讓他們風光走出去才是重點，台灣若能與中國進行交流，就能打造1個出海口，這就是國民黨與民進黨的差別，國民黨執政能為年輕人與企業解決很多問題，但民進黨沒有辦法做到。

(中時 )