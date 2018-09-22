新竹》連勝文竹市為許明財站台 連勝文：國民黨執政才能解決很多問題

連勝文22日表示，台灣人才與企業要與大陸交流才有出路，國民黨執政才能為年輕人與企業解決問題，但民進黨沒有辦法做到。（陳育賢攝）

友善列印
中時
國民黨中常委連勝文22日南下新竹市為國民黨新竹市長參選人許明財（中）站台。（陳育賢攝）

國民黨中常委連勝文22日南下新竹市為國民黨新竹市長參選人許明財站台，他說，新竹市過去被稱為亞洲矽谷，但現在這名號被大陸深圳取代了，台灣人才與企業要與大陸交流才有出路，這就是為什麼國民黨執政能為年輕人與企業解決很多問題，但民進黨沒有辦法做到。

許明財昨天在連勝文等人的陪同下提出「青年創業出海口」和「在地文化產青創輔導」政見，連勝文說，新竹過去有許多科學人才與新創事業，不但是3高1低的活力城市，更是高科技人才聚集的地方，但若是無法解決這些有智慧、有創意的青年朋友所面臨的問題，台灣就完蛋了。

過去新竹市被稱為亞洲矽谷，但現在亞洲矽谷已已大陸深圳取代，不過，深圳的生態系統、學術教育、人才培育都是向新竹市學習的，顯見新竹市模式是成功的。

連勝文表示，台灣其實有很多優秀的年輕人才，還有那些有文化底子的在地文化產業，要如何幫他們解決面臨的困境和問題，再讓他們風光走出去才是重點，台灣若能與中國進行交流，就能打造1個出海口，這就是國民黨與民進黨的差別，國民黨執政能為年輕人與企業解決很多問題，但民進黨沒有辦法做到。

(中時 )

中部4縣市首長會議及中農博開幕 … 台北》北市府最新民調：柯文哲施…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。