民進黨決議黨公職不能參加喜樂島上凱道 扁：怕失去更多選票

2018年09月22日 14:15 中時 曾薏蘋

民進黨日前中常會通過決議，「民進黨各級黨公職及候選人，不應參加及參與動員喜樂島10月20日上凱道的活動」；前總統陳水扁在〔新勇哥物語〕表示，民進黨不如說是怕是否會失去更多的選票。

陳水扁兒子陳致中化身的小勇表示，民進黨可以不鼓勵參加，卻變成禁止參加，這也是非常不聰明的作法。應該「選對」的「選對會」，演變成「選錯會」，可惜啊可惜！

〔新勇哥物語〕-236 全文：

—民進黨不怕失去選票卻怕選戰失焦？

小勇：「喜樂島聯盟」原本10月20日將於凱道前舉辦「全民公投反併吞」的10萬人活動，要求修正《公民投票法》，目標「獨立公投，正名入聯」。對此，民進黨中常會在9月19日通過選對會提案，決議「民進黨各級黨公職及候選人，不應參加及參與動員此次喜樂島活動」。

勇弟：怎?可能？不幫忙也就算了，還下禁足令？

勇哥：選對會指出，「喜樂島聯盟」公開邀請民進黨公職參與10月20日府前活動，但這次九合一大選，重點在爭取選民對民進黨地方施政政績認同、及對中央改革成果支持。當此關鍵時刻，任何可能模糊選戰焦點與執政理念、績效、成果的群眾運動，都會讓反改革者有機可趁，對民進黨選舉造成不利的影響。「此次喜樂島的活動，確實有舉辦時間不適宜、活動地點不恰當的疑慮」。

小勇：民進黨中常會通過禁足令後，緊接著柯文哲的手又駁回凱道路權的申請。記得2006年紅杉軍亂台時，也沒有申請路權，馬英九市長兼黨主席不但不開單取締，還帶頭參加紅杉軍倒扁行動，阿扁也沒怎麼樣！？

勇弟：我沒辦法理解，凱道抗爭群眾大會又不是第一次！？10月20日也已經過了10月10日，為什麼還說「舉辦時間不適宜，活動地點不恰當」！？

勇哥：可能就是怕改革的選戰焦點被模糊。我覺得與其怕選戰失焦，不如怕是否會失去更多的選票！？

小勇：民進黨中常會決議禁止黨公職及候選人參加與參與動員「喜樂島聯盟」這次活動，事實上是沒有必要的。可以不鼓勵參加，卻變成禁止參加，這也是非常不聰明的作法。應該「選對」的「選對會」，演變成「選錯會」，可惜啊可惜！

(中時 )