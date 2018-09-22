造假事件PO網攻擊醫院 獸醫師判刑2月

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陳姓獸醫師不滿任職動物醫院經營作風，竟冒稱飼主，拼湊捏造不實故事，以化名在醫院公開網站留言「手術98000，住院一天7200，還把我的小寶貝，術後住院死亡。給我的解釋卻是靈異事件。真的很誇張!」等不實言論，經院方提告，台中高分院審酌陳男已和解賠償15萬元並刊登道歉文，依誹謗罪判處徒刑2月，得易科罰金。

判決書指出，陳男自106年3月至5月期間在台北市的1家動物醫院擔任獸醫師，原本要到該動物醫院負責人位於台中的動物醫院上班，但一直等不到消息，看到網路評論指有隻狗因醫療疏失死亡，被說是咬舌自盡等靈異事件，才將自己曾在醫院治療的寵物案例拼湊編造成假訊息，在醫院網路上留言。

陳男在一審時矢口否認加重誹謗犯行，指稱所留言內容跟公共利益有關係，不構成誹謗罪，法官認定他整段的留言，語意會被誤認為他「自己將寵物送去動物醫院治療，經手術後住院死亡，且院方說明死亡原因竟為靈異事件」，而依散布文字誹謗罪，判陳男徒刑4月，得易科罰金。

陳男不服上訴，台中高分院以陳男對任職動物醫院經營理念不合理，未能直接與老闆溝通，卻在網路匿名攻擊，發布不實言論，經審酌他與動物醫院達成和解，賠償15萬元，並在網站刊登道歉文，而撤銷原判，改判期徒刑2月，得易科罰金，全案不得上訴。

(中時 )

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