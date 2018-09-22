終於等到妳！蔡依林接任寶格麗大中華區品牌代言人

2018年09月22日 14:42 中時 陳張眾

蔡依林於寶格麗2019春夏配件新品預覽上，不時拿起喜愛的包款把玩。（讀者提供）

寶格麗2019春夏配件系列以「B GLAM」為主題，包款採用黑色為基調，搭配展場中使用的大量工業風裝置元素，營造出狂野的80年代奢華風格。（讀者提供）

展櫃中最引人注目的百萬黃金Serpenti包，鱷魚皮革表面以24K金箔貼附，並以鑽石鑲嵌蛇頭、鍍金鏈帶等五金點綴，讓天后蔡依林也感到太為貴重不敢入手，能與它同框就已心滿意足。（讀者提供）

天后Jolin蔡依林昨現身米蘭，除了滿身時髦行頭外，還帶了個新的頭銜，BVLGARI 寶格麗大中華區品牌代言人，而接下工作的首個任務，即是參加於米蘭寶格麗飯店中舉辦之2019春夏系列新品皮件與配件發表。

身著一襲紫紅色亮片寬褲現身的她，看來格外開心，更滿足了年初因病無法成行的遺憾。Jolin此行將於米蘭停留3、4天時間，隨後又將飛至巴黎繼續工作，自稱這趟是帶著愉悅的心情和健康的身體而來，並且非常珍惜這次的機會。與義大利和寶格麗標誌性靈蛇都很有緣份的她，手上的蛇形刺青、唱過的〈美杜莎〉都和「蛇」脫不了關係，Jolin還不忘俏皮地補充到：「以及我是水蛇腰，所以對我跟寶格麗還滿搭的。（笑）」

蔡依林昨首度以寶格麗代言人之姿亮相，赴展場參觀時即引起大中華區媒體一陣搶拍，她在品牌人員陪同下詳細觀賞2019春夏系列新品，期間更不時拿起把玩，令她萌生想把整個飯店都想帶走的打算。透露喜愛品牌Serpenti包款的她，機場時尚造型中即常見到此系列之蹤影，對本季推出融合芭比粉及金屬鏈帶元素的Serpenti Forever Diamond Blast包款，更無招架之力，「我很少有粉紅色的包包，它又搭配蛇頭（鎖扣），滿有衝突感的，很少女的感覺。」

至於展櫃中最引人注目的百萬黃金Serpenti包，皮革表面24K金箔貼附的鱷魚皮和鑽石、鍍金鏈帶令她感到太為貴重，能與它同框就已心滿意足，但新推出的小巧水桶包款，卻引發她的入手念頭，百搭的黑色皮革與閃亮的金色星辰蟒蛇皮兩種款式，也讓她產生選色障礙，直說兩個要一起打包，盡責發揮代言人的購物號召力。

而寶格麗2019春夏系列，也與新任代言人一樣亮眼，以「B GLAM」為主題，採用黑色為基調打造出狂野的80年代奢華風格，熱銷款Serpenti Forever Diamond Blast包款，也透過撞色、加入鏡面、鏈帶裝飾等手法重新演繹，營造出貼合主題的狂野魅力。

(中時 )