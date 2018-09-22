天才鋼琴家陳冠文下月將在桃機演奏

2018年09月22日 14:27 工商 張佩芬

表演者與工作人員合照。圖：新東陽提供

10月5日天才自閉兒鋼琴家陳冠文演奏會海報。圖：新東陽提供

取得台北松山機場第一航廈管制區外6年的商場經營權的新東陽，為慶祝秋節，昨(21)日特邀國家交響樂團團員與知名鋼琴及中提琴演奏家於松山機場連袂演出「中秋饗宴 樂音飄揚」音樂會。10月5日及11月22日將分別舉辦天才自閉兒鋼琴家陳冠文演奏會與旅美大提琴家郭虔哲音樂會，為旅客提供美妙的音樂盛宴。

昨日上午由國家交響樂團低音提琴副首席蘇億容、第一小提琴手曾智弘與第二小提琴手陳玟佐，聯合台灣鋼琴新星廖人葇與中提琴手陳泱融，五位國際知名演奏家在旅客絡繹不絕的機場裡，共同演繹民眾耳熟能詳的古典樂曲與台灣民謠，以悠揚的旋律搭配美味月餅茶點，迎來最難忘的團圓佳節。

在秋節前夕走進臺北國際航空站第一航廈一樓大廳，迎接旅客的是古典優雅的樂音，小提琴手陳玟佐攜手中提琴手陳泱融揭開中秋音樂會序幕，提琴二重奏交織出莫札特經典弦樂曲，活潑輕快的旋律完美詮釋出遊的愉悅心情，吸引過往旅人紛紛駐足欣賞。

緊接著是由廖人葇帶來的鋼琴演奏搭配曾智弘與陳玟佐的小提琴接力組曲，將整場音樂會帶至最高潮，除了演奏經典的歐洲名曲，也有台灣知名歌謠─望春風，引領民眾一同遨遊在音樂國度中，消除旅途的疲乏。

最後則是由國家交響樂團低音提琴首席蘇億容聯合鋼琴與小提琴壓軸演出，隨著樂曲起承轉合，帶給旅人們全新的感官體驗，留下難忘的旅途回憶。此外，新東陽也準備多款經典月餅，邀請民眾一起共襄盛舉慶中秋。

新東陽也規劃未來每月於臺北國際航空站一航大廈舉辦一至二次鋼琴演奏會，由國內外知名演奏者輪番演出，緊接著10月5日下午2點到3點，安排天才自閉兒鋼琴家陳冠文演奏會，11 月22日舉辦與旅美大提琴家郭虔哲音樂會，為旅客提供美妙的音樂盛宴。

在一樓大廳設置的自動鋼琴，平時也會在特定時段自動彈奏美妙的琴音，讓機場不再只是短暫而匆忙的駐足點，更能成為出國前後放鬆身心的休憩場所。

(工商 )