桃園盃錦標賽青棒組 平鎮高中奪冠二連霸

2018年09月22日 14:24 中時 呂筱蟬

桃園盃錦標賽青棒組平鎮高中奪冠二連霸。(教育局提供)

桃園市政府主辦的2018桃園盃全國三級棒球錦標賽青棒組，自16日至22日在各球場開打以來，來自全國各縣市及國外隊伍共計24支棒球強隊，無不奮力角逐首屆冠軍，精彩的拼勁總是帶給現場觀看的民眾驚喜與感動。

22日首先開打的是季軍賽，由桃園北科附工出戰高雄三民高中，終場三民高中4比3獲勝，榮獲季軍及獎金8萬元、北科附工獲得殿軍及獎金5萬元。上午11時的冠軍戰由平鎮高中出戰城南高中，去年桃園盃也是這兩支球隊爭冠，去年由平鎮高中獲勝，將勝利留在桃園，今年兩隊再度在桃園盃冠軍戰對決，中韓大戰引發關注。

平鎮高中繼開幕戰以5比1橫掃城南高中的氣勢，從開局就展現強烈連霸企圖心，派出投強李晨薰先發，二局下靠著李孟哲的安打率先得分，三局下再靠著郭玟毅的長打攻下大局，以4比0領先，五局下以林子豪與劉基鴻的連續安打再添2分，以6比0完封韓國城南高中，順利連霸，抱走冠軍獎金20萬元。先發投手李晨薰主投6又3分之2局，投出4次三振，僅被對手擊出3支安打，與後援投手李承禎聯手完封城南高中，帶領球隊蟬聯桃園盃二聯霸。

個人奬部分，三民高中潘奕誠獲得投手奬；平鎮高中劉基鴻獲得全壘打奬；平鎮高中林子豪、郭玟毅、劉基鴻獲得打擊奬；平鎮高中李晨薰獲得MVP；平鎮高中劉基鴻獲得打點奬；教練獎由平鎮高中吳柏宏教練獲得。

教育局表示，本次冠軍戰特別辦理現場直播，希望能服務無法到場為選手加油的民眾，增加大家的參與度，桃園盃賽事已圓滿落幕。

(中時 )