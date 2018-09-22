李燕和前夫破冰 掏腰包買百瓶情義相挺

李燕今替自己品牌站台。（粘耿豪攝）

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中時
洪秀瑛

李燕今為自創保養品牌KOCSKIN造勢，交往8個月的男友趙駿亞未出席，她說男友本來要來，但今天主要針對粉絲見面會，所以婉拒他，不過演員好友陳子玄帶老公、小孩，還有和她情同母女的岳虹特地到場，讓她很感動。

她和趙駿亞的感情進展受關注，是否有結婚計畫？她說，「這話要講得很小心，因為3年前那段被問過，我當時說不會再考慮結婚；我們才交往幾個月，還在磨合，所以目前還沒有這個想法」。趙駿亞求婚了？她說「當然沒有啊」，但兩人有討論過未來，不過沒提到結婚。

趙駿亞曾對她說45歲要去恆春經營民宿，他現在39，還有6年時間，可以接受他將來過這種生活？「我覺得滿好的，如果各方面都安頓好的話，是可以過這樣的生活」，她目前沒家庭經濟壓力，不過父母在不遠遊，如果到南部生活，有空還是會抽空北上看家人。37歲的她，覺得「沒結婚就不會考慮生小孩」，她說因為看過很幸福的家庭，覺得小孩一定要有父母，家庭才完整。

她和前夫、彰化縣議長謝典霖3年前離婚後沒聯絡，但今年謝典霖看到她和趙駿亞的新聞，謝典霖主動打電話給她，問她「交男朋友嚕？男生對妳好不好？」她說「是種祝福也是關心」，透露前夫訂了100瓶保養品，現任男友趙駿亞訂15瓶，她說趙駿亞出書時，她訂100本，但保養品較貴，笑說他買50瓶就可以。

她從籌備到現在花5個月推出保養品，自己投資約250萬，凡事親力親為，加上節制飲食，暴瘦8公斤，現在45。她公司因和物流公司簽錯合約，一度讓她崩潰，還有網路各種問題，壓力大到會尖叫，「我太龜毛了」，她說沒後悔做這件事，現在對於被叫執行長還不習慣。提到經營副業動機，主要覺得自己年紀到了，年輕演員也愈來愈多，於是找一個喜歡做的副業好好經營。

(中時 )

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