女星認了那晚被黑道大哥潛規則...「幸好他站不起來」

Nana自曝曾陪黑道大哥一夜。（圖／取自西田惠里奈NANA臉書；翻攝自麻辣天后傳 Youtube）

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中時電子報
蔡曉婷
Nana跟母親道歉。（圖／翻攝自麻辣天后傳 Youtube）
Nana自曝荒唐經歷（2:58起）。（影音／取自麻辣天后傳 Youtube）

日籍女星西田惠里奈（Nana）先前因與藝人白雲床照緋聞聲名大噪，最近她上節目《麻辣天后傳》，辛辣自曝曾因演藝事業被賣給黑社會大哥，她年輕時曾到銀座的俱樂部工作，想快速賺錢，沒想到被黑道大哥挑中，到飯店共度一宿，幸好最後因對方已70歲「能力不足」，「所以他沒辦法站起來」。

昨播出的《麻辣天后宮》主題為「瞞著爸媽幾十年了的謊」，Nana上台便自曝20多歲時曾因貪圖賺錢快到銀座打工，也想趁此找機會出道，有次幾位黑社會大哥現身消費，便指著Nana說：「我需要你」，便將Nana帶到飯店去，陪了那個大哥一個晚上。

Nana說大家是否想知道那晚他倆做了什麼？她解密：「幸好他是很矮禿頭的、70歲的黑道大哥，所以他沒辦法站起來」，便相安無事了一整晚，Nana還笑說：「一個晚上陪他好痛苦」，主持人利菁則提醒她這是很危險的行為，「因為妳這是做錯事了，我覺得她（Nana）今天有點告白的心態」，Nana則說還好爸爸看不到這節目，不然一定立刻叫她回日本，最後節目播出Nana母親的回應影片，說：「什麼都不知道，雖然聽到很驚訝，希望妳什麼都能跟我說」，令Nana看了當場淚崩。

(中時電子報)

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