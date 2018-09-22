平溪天燈節中秋場 交管、接駁車資訊看這裡

平溪天燈節交通管制圖。（新北市府提供）

友善列印
中時
李怡萱
平溪天燈節每年都吸引大量國內、外遊客參與。（李怡萱翻攝）

「2018新北市平溪天燈節」中秋場活動將於24日晚間6時至8時30分登場，活動當日自9時到24時將全面實施汽、機踏車交通管制。為配合管制措施，主辦單位也將安排接駁公車，民眾可於木柵動物園、國道5號石碇交流道及瑞芳火車站三個站點搭乘。

平溪天燈節每年都吸引大量國內、外遊客參與，今年更獲TripAdvisor票選為2018年台灣「最值得推薦國際旅客文化活動」，主辦單位呼籲大家多多搭乘大眾交通運輸工具，接駁公車去程將於上午9時發車，民眾可使用電子票證或投幣（從木柵上車50元；石碇區及瑞芳區上車30元；平溪區內上車15元。）回程搭乘接駁公車下山則免收費。

此外，平溪天燈節活動當日臺鐵平溪線列車將配合活動調整時刻表，提供民眾搭乘，詳細資訊請至臺灣鐵路管理局網站（http://www.railway.gov.tw/tw/）或車站公告查詢。主辦單位同時也呼籲大家注意消防安全相關規定，才能玩得開心、平安返家。

天燈施放券將於活動當日上午10時於活動會場開始發放，有興趣參與集體天燈施放的民眾請提前規劃行程，早上領券、下午遊平溪、晚上共同參與全世界都矚目的國際大型節慶。此外，中秋連假3日將於平溪圖書館前廣場設置限定版「天燈祈福籤」裝置物，遊客可前往試試手氣，為自己抽出一支有趣又好玩的祈福籤。

(中時 )

398元主餐加沙拉吧吃到飽 海霸王…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。