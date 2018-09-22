平溪天燈節中秋場 交管、接駁車資訊看這裡

2018年09月22日 16:14 中時 李怡萱

平溪天燈節每年都吸引大量國內、外遊客參與。（李怡萱翻攝）

「2018新北市平溪天燈節」中秋場活動將於24日晚間6時至8時30分登場，活動當日自9時到24時將全面實施汽、機踏車交通管制。為配合管制措施，主辦單位也將安排接駁公車，民眾可於木柵動物園、國道5號石碇交流道及瑞芳火車站三個站點搭乘。

平溪天燈節每年都吸引大量國內、外遊客參與，今年更獲TripAdvisor票選為2018年台灣「最值得推薦國際旅客文化活動」，主辦單位呼籲大家多多搭乘大眾交通運輸工具，接駁公車去程將於上午9時發車，民眾可使用電子票證或投幣（從木柵上車50元；石碇區及瑞芳區上車30元；平溪區內上車15元。）回程搭乘接駁公車下山則免收費。

此外，平溪天燈節活動當日臺鐵平溪線列車將配合活動調整時刻表，提供民眾搭乘，詳細資訊請至臺灣鐵路管理局網站（http://www.railway.gov.tw/tw/）或車站公告查詢。主辦單位同時也呼籲大家注意消防安全相關規定，才能玩得開心、平安返家。

天燈施放券將於活動當日上午10時於活動會場開始發放，有興趣參與集體天燈施放的民眾請提前規劃行程，早上領券、下午遊平溪、晚上共同參與全世界都矚目的國際大型節慶。此外，中秋連假3日將於平溪圖書館前廣場設置限定版「天燈祈福籤」裝置物，遊客可前往試試手氣，為自己抽出一支有趣又好玩的祈福籤。

(中時 )