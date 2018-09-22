捲入幫派糾紛　少年遭虐斷腳筋

2018年09月22日 14:56 中時 吳岳修

新北市三重「學校口」幫許姓男子與蘆洲不良組織發生糾紛，雙方爆發互砸車及撂人鬥毆，許男找不到對方尋仇，轉而押走與蘆洲一方認識的15歲盧姓少年，逼迫少年誘出蘆洲友人，但少年無法聯繫上友人，竟慘遭許男等人凌虐砍斷腳筋後丟包，警方目前已鎖定許男等人全力追捕中。

新北市警三重分局調查，三重「學校口」幫日前與蘆洲當地某不良組織發生嫌隙，21歲學校口幫許姓男子機車遭不明人士砸毀，許男認定是蘆洲一方所為，17日晨1時許，雙方相約蘆洲區民族路談判，許男帶了15人到場示威，蘆洲一方也來了8人嗆聲，雙方一言不合，互持棍棒鬥毆，造成許男及蘆洲劉姓少年各有受傷。

雙方怨隙加大，許男為了尋仇報復，但找不到蘆洲仇家，探知被害盧姓少年與蘆洲熟識，21日上午7時許開車到三重區永福路，將剛從超商夜班下班的盧姓少年押走，載往淡水區北新路182巷一棟民宅地下室軟禁16小時，威逼少年把友人叫出來。

然少年疑似無法代為聯絡上蘆洲友人，竟遭許男等人持刀凌虐，手腳多處遭砍，連腳筋都被砍斷，傷勢嚴重，許男等人將少年丟包在竹圍國小附近後逃逸，少年大聲呼救，路人報警將少年送淡水馬偕救治，暫無生命危險，警方目前已鎖定許男等人全力追緝中。

(中時 )