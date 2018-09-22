泳渡澎湖灣邁入第18年 體育署送6000萬大禮

2018年09月22日 15:00 中時電子報 黃及人

泳渡澎湖灣今年吸引超過千名游泳好手參加。(澎湖縣政府提供)

為慶祝澎湖灣獲選「2018世界最美麗海灣」，澎湖縣政府自9月20日至11月4日舉辦一系列慶祝活動，22日由千人泳渡拉開序幕，率先在觀音亭登場的2公里挑戰組，以及500公尺體驗組泳渡吸引超過千名來自台灣本島與澎湖在地泳者，教育部體育署長高俊雄不但親自下海體驗，更宣布補助澎湖縣6000萬元體育建設經費。

一年一度的泳渡澎湖灣已是連續18年舉辦，活動分為兩天進行，報名人數創歷年新高，澎湖縣長陳光復表示澎湖泳渡己在國內打響了知名度，成為澎湖發展運動觀光的重要項目，高俊雄署長也對泳渡澎湖灣活動表達支持及認可，宣布將與海上運動相關單位、協會討論如何提升為代表台灣特色的國際賽事，讓世界更瞭解台灣、認識澎湖。

500公尺體驗組最年長的張榮貴85歲，以22分17秒97時間游完全程，82歲的盧金鳳奶奶更以16分19秒01成績完賽，兩人老當益壯，傳為佳話；另外挑戰2公里組及500公尺組年齡最小的都是雙胞胎，分別為11歲的許仁瑝、許仁瑀及10歲的潘信儒、潘信勳，兄弟相互伴游，順利完賽。

相當特別的是身障選手林育夙參加了500公尺體驗組以16分19秒的成績完成挑戰；2公里第1名選手林伯恩以34分15秒76的成績率先完成挑戰，500公尺組第1名蔡睿峰以9分49秒完成挑戰。

(中時電子報)