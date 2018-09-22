「C型人格」易罹癌 腫瘤發病率是一般人的3倍以上

2018年09月22日 15:02 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

古希臘哲人赫拉克利特斯（Heraclitus）曾說：「個性即命運！」我個人認為個性影響態度，不僅能決定命運，其實也影響了健康狀態。

舉例來說，急躁易怒或有敵意的人在憤怒的當下，會造成交感神經興奮、腎上腺素分泌過多，高濃度的壓力荷爾蒙引起心律加快、血壓增高，長期下來易導致失眠、高血壓或心血管疾病。

性格壓抑的人長期鬱鬱寡歡，悲傷抑鬱的情緒抑制其胃腸蠕動和消化液分泌，容易導致消化道疾病。神經質的人終日提心吊膽，把小問題視為大問題處理，大腦總處於過度緊張與焦慮的狀態，成日感到肩頸僵硬或呼吸急促。而個性坦然的人心胸開闊，吃得下、睡得香，自然心情愉快且整體免疫狀況較佳。

《C型人格是癌症誘發因子》

《黃帝內經》中說道：「百病生於氣也。」德國哲學家康德（Immanuel Kant）也曾說：「生氣，是拿別人的錯誤懲罰自己。」當我們生氣發火時，大量血液湧向腦部，使腦血管的壓力增加，腦部血液中的毒素也隨之增加，但心肌卻氧氣減少，心臟為提供足夠的氧氣需加倍工作，甚至可能因而節律混亂。

生氣時，身體會製造一種由膽固醇轉化而來的皮質醇，如果累積過多會阻撓免疫細胞的運作，導致抵抗力下降。此時血管處於緊繃的狀態，長久下來也容易引起血壓上升。雖然生氣是正常的情緒反應之一，但長期且未能紓解的憤怒對現況改善於事無補，並非具建設性的情緒，實在是傷身不利己。我們應學習如何轉化憤怒的情緒，不讓健康受到負面情緒的傷害。

除了憤怒外，如長期處於悲傷、沮喪、悲觀等負面情緒，無形的心理壓力使大腦皮質處於緊張狀態，交感神經亢奮，兒茶酚、腎上腺素大量分泌，長期下來也可能使人陷入失眠、頭痛、暈眩等失衡狀態，而這些負面情緒更直接影響巨噬細胞、淋巴細胞、免疫抗體的生成，導致免疫能力減退。

有些人看來雖未暴怒或悲傷，但內心卻長期壓抑委屈而未能紓發不平情緒，這在心理學中分類為C型人格，其特質便是自我壓抑、不擅表達、過分屈從讓步。C型人格因長期壓抑焦慮、生悶氣，易引起免疫力下降、內分泌失調及細胞自然修復功能減退。

研究證明，如未能適時排解而長期超限忍耐，腫瘤發病率是一般人的三倍以上，長期抑鬱或鑽牛角尖，成為C型人格者罹患癌症或消化道疾病的誘發因子，由此看出如未能真正紓解壓力或轉念，壓抑負面情緒並無益於健康。

《沒有過不去的事，只有過不去的心情》

生活中壓力難免，身體為了備戰而分泌腎上腺素與腎上腺皮質醇使胰島素下降，肝臟會增加葡萄糖的產量並降低消耗，此時血中含糖量增加，如長期未能適度紓解情緒或壓力，長期下來，便容易罹患糖尿病或其他慢性疾病。

皮質醇是面對壓力時所分泌的激素，皮質醇水平如長期偏高會使體內製造更多自由基，抑制免疫、影響睡眠、消化、心血管健康，並引起發炎反應。相反的，樂觀開朗的情緒會抑制交感神經的活性，使體內的壓力荷爾蒙皮質醇水平較低，並進而降低因壓力所誘發的炎症反應。

保持樂觀有益健康，倫敦大學史戴普多博士（Dr.Andrew Steptoe）曾針對3199位英國長者進行長達八年的健康評估，以面談、生活靈活度評估及步伐測量來了解長者的健康狀況。

研究發現，退休長者如果每天開朗快樂，則起床較不困難，也比較沒有穿衣、淋浴等生活上的困擾，其生理機能衰退得較慢，步履輕快、體力更為充沛；而不開心的長者則有兩倍的機率需面臨心臟病、癌症、中風等疾病危機。

命如海，運如船，生活中的挫折難免，我們雖無法改變海洋環境，但卻可以決定如何操控小船──試著用正向的辭彙取代抱怨的字句；用肯定的語言與愉快的聲調為自己建立正面的能量；每天花20分鐘做件令自己開心的小事。你會發現沒有過不去的事，只有過不去的心情。如果生命給你檸檬，就給生命一個微笑，把檸檬變成檸檬汁吧。

本專欄反映專家意見，不代表本社立場。

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(中時電子報)